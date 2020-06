Edificio en Lindavista, olvidado tras el 19-s, queda inhabitable

El sismo de magnitud 7.5 que este 23 de junio revivió la angustia de los capitalinos y dejó nuevos damnificados. De la unidad habitacional Lindavista Vallejo fueron desalojadas 40 familias pues el edificio 52, con múltiples alertas de alto riesgo de colapso desde 2017, quedó inhabitable.

Desde octubre de 2017 la entonces administración a cargo de Miguel Ángel Mancera, reportó a la Unidad Habitacional ubicada en la colonia del mismo nombre entre las más expuestas a caídas, al tener alto riesgo estructural por el hundimiento y vicios ocultos de "una deficiente calidad en su construcción".

Cuatro edificios: el 16, 17, 52 y 62 fueron incluidos en el primer censo oficial de estructuras dañadas por el sismo de 2017. Todos fueron catalogados con riesgo medio según los distintos dictámenes del Instituto para la Seguridad de las Construcciones en la Ciudad de México.

Los vecinos denunciaron constantemente el riesgo que implicaba vivir en hogares que de un momento a otro podrían colapsar y sostuvieron distintas reuniones con autoridades locales y de la Comisión de Reconstrucción. Incluso la alcaldía Gustavo A. Madero les explicó el 15 de mayo de 2019 que el inmueble presentaba daños que comprometían su estabilidad.

Fue en diciembre de ese año, que la dirección de atención territorial de la alcaldía respondió que en el análisis de diversos estudios estructurales, topográficos y de mecánica de suelos realizados a los edificios entre el año 2000 y 2017, se identificó el progreso de distintos hundimientos, desplomes, vicios ocultos, errores de cálculo en la construcción de origen y falta de mantenimiento de varios años, que son anteriores al sismo de 2017.

El diputado del PAN, Diego Garrido, que ha seguido el caso con los vecinos, expuso a El Sol de México que el edificio está apunto del colapso pues tiene 58 centímetros de inclinación y que con cualquier otro movimiento telúrico caería, lo que no sólo afectaría este espacio sino a los edificios que están al lado.

"Si es un gran riesgo, no solamente para los que habitaban ahí sino para los vecinos que están circundantes, nosotros hemos llamado la atención desde febrero de este año al gobierno local y al gobierno central para que ayuden a los vecinos sobre todo porque no han tenido ni un sólo apoyo, ni siquiera apoyo para que la gente no viviera ahí", mencionó.

Las 40 familias de a poco entraron este martes a sus viviendas a poder sacar sus principales pertenencias, pero la incertidumbre de quedarse sin hogar aún persiste. La opción que les dieron fue el traslado a hoteles para evitar contagios de Covid-19, un apoyo inmediato que podría extenderse.

"Ni siquiera han tenido la determinación de la autoridad correspondiente para decidir si el edificio todavía se puede recuperar si se le pone un soporte, o se tiene que demoler, entonces, los vecinos, llevan meses esperando la respuesta del gobierno local y del central", añadió Garrido.

Hace 15 días acudió por primera vez una empresa que tiene contrato con el gobierno de la alcaldía para empezar un estudio de la factibilidad o derrumbe de este edificio, pero los resultados se los darán en un par de meses. "Pero a lo que vimos con este temblor ya es muy tarde para este estudio", dijo el diputado panista.

Declaró que el gobierno central a través del fondo de reconstrucción que tiene la ciudad nunca ha querido considerar a los vecinos como damnificados, porque el inmueble no inició su afectación con el sismo del 19 de septiembre.

"Si bien ya se fue afectando con otros sismos pero con el de septiembre se recrudeció la afectación por eso está la negativa del gobierno central para incluirlos como damnificados pero es una salida infundada", criticó.

Dijo que de todas formas hay otro tipo de mecanismos para que puedan ser apoyadas estas familias y recordó la alcaldía a cargo de Francisco Chiguil y la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, asumieron el compromiso de apoyarlos después que los vecinos se manifestaron.

Vivían en alto riesgo

Aunque desde 2017 el edificio estaba resentido, fue apenas en enero de este año que los vecinos obtuvieron la actualización técnica de la situación: al menos el edificio 52 fue calificado con alto riesgo de colapso.

Rafael Marín Cambranis, director general de análisis de riesgos, compartió con la comunidad la opinión técnica. "El inmueble presenta asentamiento diferencial, hundimiento, desplome considerable, así como daños en muros y losas, además de que carece de medidas preventivas en materia de protección civil y protocolos de actuación en caso de emergencia", se lee en el documento.

Un mes después, el alcalde estableció acuerdos para solucionar la afectación. Lo dicho por el diputado Garrido fue confirmado por autoridades locales.

“El Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Ing. Óscar Díaz González Palomas, con la opinión de la empresa Pilotes de Control, S.A.; informó que después de realizar los estudios y proyectos del Edificio 52 de la Unidad Habitacional Lindavista Vallejo, indicó, el día 10 de junio de 2020, el edificio 52 presentó un desnivel máximo de 59.9 cm con un incremento de 2.8 cm y un desplome de 68.4 cm con un incremento de 3.2 cm, confirmando así la hipótesis de tener que realizar trabajos de recimentación, renivelado y refuerzo”, explicaron.

Ante ello, dirigieron escritos hacia las 40 familias para notificarles formalmente “el aviso para realizar la desocupación inmediata de su departamento, haciéndoles saber, que de no hacerlo se ponía en riesgo la estabilidad del inmueble y la integridad de todos los habitantes del edificio y sus colindantes”.

Así fue que se acordó el apoyo de renta, al que este martes debieron inscribirse nuevamente los vecinos, bajo la condición de que los vecinos notificaran a la alcaldía que desocuparían su vivienda.

“Se acordó con el ocupante y/o propietario que notificarían a la Dirección General de Asuntos Jurídicos y de Gobierno, con copia a la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano, al realizar la desocupación del inmueble, la cual correrá por su cuenta y riesgo. Sin que a la fecha se haya recibido aviso formal por parte de los ocupantes”, agregaron.

El peritaje y la atención para estos vecinos llegaron tarde. Mientras realizan un censo para saber quienes pasarán la noche en hoteles o quiénes solicitan ayuda de renta, elementos policiacos de GAM resguardarán el edificio para evitar saqueos. La Ciudad sumó por este nuevo sismo 36 edificios afectados, aunque con daños menores que la unidad habitacional.

