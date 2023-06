SSC manda más policías a Polanco tras asalto de joyería en Antara

Ocho patrullas, una camioneta blindada, una cuatrimoto y policías a pie armados dentro de las tiendas de lujo son las medidas de seguridad implementadas entre las calles de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, tras el asalto a una joyería de alta gama.

El lunes pasado, la joyería y relojería Berger, ubicada en Plaza Antara, fue robada por sujetos que rompieron los vidrios con mazos ante decenas de personas sin que alguna autoridad los detuviera. Tres meses antes, un homicidio se registró en una cafetería en Plaza Carso, a 300 metros de Antara.

Te puede interesar: Asaltan plaza Antara: rompieron con mazos los mostradores de la joyería Berger (Video)

La tienda Berger, distribuidor oficial de relojes de la marca Rolex, no brinda servicio y está cubierta por dos muros de color negro que evita las miradas hacia el interior. Además, tres oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana resguardan la entrada.

Reforzarán la vigilancia en Antara y Carso | Daniel Galeana /El Sol de México

La seguridad en Plaza Antara aumentó, pues de acuerdo con clientes y trabajadores no había policías armados, sólo elementos de seguridad privada que vigilaban. Ahora, seis oficiales de la SSC cuidan el interior de la plaza, tres en el primer piso y otros tres en el segundo.

Además, el centro comercial incrementó el número de elementos de la empresa Total Safety, encargada de la seguridad interna, pues de acuerdo con un trabajador que resguarda la tienda Carolina Herrera, llegó desde Satélite para reforzar la vigilancia.

Como parte de las indagatorias que la Fiscalía capitalina realiza, los elementos de esta empresa seguridad privada se presentarán a declarar ante el Ministerio Público.

La plaza fue vigilada desde temprana hora por cinco camionetas y oficiales en una cuatrimoto que recorrían la periferia, así como tres patrullas que esperaban en la entrada principal junto con el mismo número de policías de la Secretaría.

Antara ha vivido atracos similares. En 2017 ocurrieron dos robos a tiendas de joyería: en septiembre los ladrones robaron accesorios Tous y en diciembre asaltaron Berger, también usaron mazos y se llevaron Rolex.

"Sólo hoy sí me da miedo con tanta seguridad y policías. En 2017 asaltaron esa misma joyería, fue idéntico. Antes no había policías, solo los de privada, todo esto no estaba", contó Fernando, de 33 años, quien visita la plaza regularmente.

La policía detuvo ayer a Marco N uno de los responsables del robo de al menos 15 relojes y aseguró los vehículos que utilizaron los delincuentes para escapar.

Marco estaba a 20 minutos de distancia del lugar donde se cometió el robo y lo acompañaba la tiktokera Yulissa Mendoza, quien también fue detenida.

A 300 metros de Plaza Antara se ubica Plaza Carso, en donde en abril de este año un hombre fue asesinado en la cafetería Starbucks, los que causó una intensa movilización policial. El delito, ocurrido en plena tarde, ocasionó crisis nerviosas en los trabajadores de la plaza, y ha originado una mayor percepción de inseguridad. Plaza Carso cuenta con aproximadamente seis elementos de seguridad privada y cuatro de la Secretaría de Seguridad,dos en la entrada principal de la plaza y dos dentro, de los cuales uno que resguarda la tienda Masters, que oferta relojes delta gama de la marca TAG Heuer.

Además, en la esquina de Ejército Nacional, a una cuadra del Museo Soumaya y Plaza Carso, una camioneta blindada de la alcaldía Miguel Hidalgo junto con tres oficiales de la SSC cuidan la zona desde hace aproximadamente dos meses, de acuerdo con oficiales y habitantes de la zona.

Justicia Cae tiktokera vinculada al robo de la joyería en Plaza Antara, así se mostraba en la red social

PLAZAS COMERCIALES

Además de Antara, otros centros comerciales han sido blanco de robos a joyerías. En 2020, tras la reactivación de espacios públicos durante la pandemia, ocurrió un atraco a la joyería Cristal en Parque Delta, la policía detuvo a una persona y recuperó el botín. Ese año también hubo un intento de robo a una joyería en Patio Universidad.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

En julio de 2022 una banda con mazos rompió las vitrinas de la joyería Cristal en Plaza Lindavista y hubo dos detenidos. Este año ocurrió otro robo en la joyería Bizarro de Puerta Aragón, los ladrones salieron caminando.

El jefe de Gobierno, Martí Batres rechazó que la estrategia de seguridad en la Ciudad de México tenga que cambiar. Sin embargo, reconoció que las labores preventivas en materia de seguridad se tienen que reforzar, por lo que aprovechó para llamar a los centros comerciales conectarse a la red de cámaras del C5.

Con información de Noel F. Alvarado e Hilda Escalona / La Prensa