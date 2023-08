Usuarios de L9 del Metro normalizan los hundimientos y fisuras: “ya tiene tiempo así"

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro no tienen miedo de viajar en la Línea 9, que corre de Tacubaya a Pantitlán, a pesar de los daños en su estructura generado por hundimientos.

El Sol de México recorrió la estación Pantitlán de la Línea 9 y las inmediaciones, en donde banquetas y escaleras están levantadas, con fisuras o rotas por los asentamientos.

Las afectaciones llegan hasta la entrada de la Línea A, que va de Pantitlán a La Paz, en donde se ubican puestos ambulantes de comida y dulces; sin embargo, los usuarios no ven un riesgo en viajar en la línea, pues aseguran que la han usado durante años.

🚨 El Sol de México recorrió la estación Pantitlán de la Línea 9 del @MetroCDMX y las inmediaciones en donde banquetas y escaleras están levantadas, con fisuras o rotas por los asentamientos.



“Yo siempre me he sentido seguro aquí. Que haya habido alguna fisura o hayan detectado algo no lo hemos notado”, dijo Miguel Ángel, usuario frecuente de la L9.

“Ya tiene tiempo que se está hundiendo. Sí me siento seguro, tengo mucho que la uso. Dos años estuve yendo y viniendo por esta línea por el trabajo. Yo vivo en Ciudad Nezahualcóyotl”, indicó Rogelio.

Durante el anuncio de los trabajos de rehabilitación, Guillermo Calderón señaló que por los asentamientos la velocidad de los trenes entre la estación Velódromo y Puebla disminuyó de 45 a 15 kilómetros por hora.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

Usuarios coincidieron en que bajó la velocidad del transporte las últimas semanas; sin embargo, consideran que es rápido en comparación con otros servicios de transporte.

“Sí nos sentimos seguros y va rápido de hecho. Si cierra me afectaría demasiado, la uso para el trabajo”, indicó Anayeli.

En abril, la Secretaría de Obras y Servicios (Sobse) reforzó el puente elevado de la estación Pantitlán con 22 puntales y 72 tensores, por el asentamiento que afectó la estructura del puente elevado.

Foto: Omar Flores | El Sol de México

El titular del Metro, Guillermo Calderón, señaló que es seguro viajar con el reforzamiento en la Línea 9 para usuarios y conductores, a pesar de que la estación ha tenido un hundimiento de 80 centímetros en 36 años, desde su inauguración.

“Se hizo un reforzamiento muy importante, es una redundancia, en donde se colocaron 72 tensores y 22 puntales, lo cual hace que capacidad de carga de esta estructura sea 100 por ciento redundante (…) Decirles que tanto la estructura como la operación es absolutamente segura para los trenes y nuestros usuarios”, dijo Guillermo Calderón.

El titular del Metro anunció esta semana que la Línea 9 será rehabilitada cuando culminen los trabajos de modernización en la Línea 1, que corre de Pantitlán a Observatorio, que prevén terminar este año.