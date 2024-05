Vecinos de Santa María la Ribera protestan por el boom de filmaciones

La colonia Santa María la Ribera padece un boom en la realización de filmaciones al interior de la colonia, las cuales han despertado descontento de los habitantes. Calles como Doctor Atl, Amado Nervo, Sabino, Eligio Ancona, entre otras, son cerradas para las grabaciones, mismas que, según vecinos, crecieron exponencialmente desde mediados del año pasado.

Vecinos consideran que la gentrificación en la zona propicia que las empresas busquen escenarios como los que ofrece la alameda de la colonia y los inmuebles catalogados y que conservan un ambiente tradicional.





En redes sociales, los afectados planean la colocación de lonas o carteles para advertir sobre la problemática; sin embargo, prevén hacerlo después de las campañas electorales para evitar la politización del tema.

Durante 2023, la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México otorgó siete mil 876 permisos, avisos, prórrogas y demás trámites administrativos que autorizan las filmaciones, trámites que representaron ingresos para la CDMX por 17 millones 334 mil 212.50 pesos, de acuerdo con datos de la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México.

Según el anuario 2023 de la comisión, 34.30 por ciento de los permisos para filmaciones fueron para ocupar escenarios de la alcaldía Cuauhtémoc, haciéndola la más solicitada para estas actividades.

El año pasado, la Santa María la Ribera tenía 246 locaciones, colocándola en el octavo lugar de las colonias con mayor actividad fílmica en la capital del país de un listado integrado por más de tres mil lugares en todas las demarcaciones; en los primeros lugares están áreas como el Centro Histórico, Juárez, Jardines del Pedregal y Atlampa. Un año antes, en 2022, la colonia tuvo 314 locaciones, colocándola en el sexto lugar.b

Claudia Penedo, vecina de la calle Doctor Atl, señaló que la colonia es muy propicia para realizar grabaciones; sin embargo, en los últimos meses éstas se multiplicaron sin informar previamente a los vecinos. La logística de las empresas filmadoras consiste en acudir desde una noche antes de la grabación, estacionan sus vehículos y apartan dos cuadras.

“En la colonia, muchos no cuentan con estacionamiento y si tú llegas y te quieres estacionar, son muy majaderos y no te dejan. En una ocasión se plantó acá (Doctor Atl) un camión tamaño mudanza y somos 30 departamentos, nosotros no tendríamos que decir a qué hora entramos y salimos para que nos dejen pasar y esa vez se levantó el reporte en el chat, enviaron las patrullas y se tuvieron que retirar (…) Han filmado en la noche, en la mañana y la tarde, una vez hasta la mitad del Kiosco Morisco y cerraron media alameda”, dijo.

Comentó que las compañías responsables no muestran permisos y, cuando los afectados los piden, son prepotentes y groseros. Además, señaló que el aumento de las filmaciones coincide con el incremento de la presencia de extranjeros, pues muchas vecindades fueron convertidas a Airbnb.

María Dolores Escobedo Zúñiga, vecina de la calle Naranjo, indicó que a veces no es sólo una calle de filmaciones, sino que hay varias producciones en el mismo día. Con el pretexto de haber pagado un permiso disponen de los espacios; a veces, las compañías obstruyen las propias entradas a los domicilios.

“La mayoría de la gente no tenemos estacionamiento, tenemos nuestros autos y los dejamos fuera. Cuando llega una filmación aparta una cuadra o dos cuadras y, si llegamos del trabajo está completamente bloqueado”, dijo.

Además de la ocupación de las calles, María Dolores Escobedo reclamó que los pagos realizados por las filmadoras, para autorizar la ocupación de espacios, no se ve redituado en beneficios para la colonia. La mitad de los derechos correspondientes se destinan a la operación de la Comisión de Filmaciones de la Ciudad de México y la otra mitad al patrimonio del Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México (PROCINE).

“La alameda está totalmente descuidada y filman y filman, al menos pienso que sí podrían dar un tanto por ciento para beneficio de la colonia”, dijo María.