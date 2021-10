Vecinos rechazan construcción de megaproyecto cerca del estadio Azteca

Vecinos de las colonias aledañas al Conjunto Estadio Azteca se manifestaron ayer en la explanada del coloso de Santa Úrsula en rechazo a la edificación de este megaproyecto que incluye un centro comercial y un hotel.

Marcos Fuentes, de la colonia Santa Úrsula y uno de los organizadores de la protesta, declaró a El Sol de México que este movimiento no aceptará negociar con los representantes del proyecto del Conjunto Estadio Azteca: “Nosotros hemos logrado que se respeten los pedregales (colonias en Coyoacán), queremos vivir bien, no puede negociarse el colapso de esta zona; no hay agua, no hay drenaje, no hay vías de acceso, es imposible”.

Participan 347 en consulta por el Conjunto Estadio Azteca

Manifestó que el paso siguiente que realizarán los vecinos es buscar un acercamiento con la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, “para dialogar y se impida esta obra, vamos a seguir con movilizaciones, vamos a hacer un evento similar mañana (hoy) en Gran Sur a las 11:00 horas, e informar a la gente”.

La señora Verónica Romero, de la Colonia El Caracol, Coyoacán, comentó a este diario los motivos de su rechazo: “Esto es el inicio de la gentrificación (desplazamiento de pobladores), al rato nos van a sacar de nuestras colonias, de donde crecimos y hemos vivido con megaproyectos de gente que tiene mucho dinero, que responde a otro tipo de intereses y que no toma en cuenta al grueso de la gente que somos los pobladores de las colonias de Coyoacán. Yo por eso estoy en contra.

“Yo no quiero que en algún momento dado suban impuestos, no haya agua y nos obliguen a vender “, expuso.

Durante su participación en la junta vecinal, Marcos Fuentes indicó que la encuesta elaborada para los vecinos por parte del desarrollo no resuelve el problema de movilidad que hay en la zona: “La calle del Imán, que es tan angosta, donde siempre hay accidentes porque no hay el ancho de las banquetas y se tiene que transitar por el arroyo, donde hay otra entrada hacia Xochimilco, que es la de División del Norte, son las dos únicas entradas, están hasta este momento saturadas y quieren todavía aumentar el problema de movilidad. No es un problema de encuestas es un problema de sobrevivencia (...) ¿Qué va a pasar entonces con los servicios? Los servicios van a colapsar”.

Como conclusión de la junta vecinal estableció Fuentes tres puntos: uno, que rechazan la edificación del Complejo Estadio Azteca; dos, solicitarán a la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, una reunión para plantearle sus argumentos; y tres, presentarán en ese encuentro que los dueños del estadio construyan obras que beneficien a la comunidad dentro de su terreno y no en terreno de la comunidad.

Según los organizadores, participaron 120 vecinos de las 17 colonias (alcaldías Coyoacán y Tlalpan) que se ubican en los alrededores de este proyecto.

Después que terminó el mitin marcharon con dirección hacia el parque Arlington, en esa misma zona de Santa Úrsula.

Antes de salir el contingente, personal de Participación Ciudadana del Gobierno de la ciudad se acercó a los organizadores y quedó en exponer su petición de encuentro con la jefa de Gobierno.

Diego Villanueva, director ejecutivo de Participación Ciudadana, comentó a este diario: “ Nos acercamos para tener una mesa con los vecinos, no con uno, ni con dos, y si es preciso con todos los que tienen interés en conocer este proyecto”.