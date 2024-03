Endurecen reglas para autoescuelas en la CDMX

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) renovó los requisitos que deben cumplir las academias de manejo, luego de casi 11 años de no hacerlo. Ahora las escuelas tienen un lapso de 90 días para cumplirlos o no podrán ofrecer sus servicios.

Cada escuela deberá comprobar que sus instructores están certificados y cuentan con licencia de manejo, balizar sus unidades con una nueva identidad homologada por el gobierno local e incluir en sus enseñanzas las estadísticas sobre hechos de tránsito.

También deberán impartir el “Curso Introductorio para la Obtención de la Licencia”, creado por la Semovi y que consiste en cinco bloques. Incluye número de víctimas y causas de accidentes, la pirámide de movilidad y vulnerabilidad, interacción segura entre usuarios de las calles, señales y marcas de piso, pasos vehiculares, ciclovías y carriles confinados, y el reglamento de tránsito.

La última actualización del reglamento para las escuelas de manejo ocurrió el 30 de diciembre del 2003, cuando el gobierno en turno convocó a los establecimientos a registrarse en un padrón para obtener su permiso, registro y la autorización para emitir constancias de manejo a menores de edad.

Según los nuevos lineamientos publicados ayer a través de la Gaceta Oficial, sólo podrán aplicar los 35 establecimientos que ya están registrados ante la dependencia. El resto de escuelas que no está en la lista no podrá dar servicio hasta no regularizarse.

Entre las nuevas obligaciones de las autoescuelas está la presentación de una solicitud de registro ante la Dirección General de Licencias y Operación del Transporte Vehicular, aviso de funcionamiento de establecimiento mercantil, contar con un espacio físico adecuado para la atención y educación de los clientes, lista de autos de enseñanza registrados en la ciudad, tarjeta de circulación vigente y póliza de seguro con cobertura amplia.

Tras la recepción de estos documentos la Semovi acudirá a la dirección de cada autoescuela a corroborar el espacio y validar que cada automóvil destinado para la enseñanza y manejo porte rótulos de identificación con las leyendas homologadas: Ciudad de México, escuela de conducción, vehículo de enseñanza, y el número de registro de la escuela colocados en puertas, cofre y cajuela.

Una vez aprobado el proceso, la escuela pagará para obtener su registro, permiso y anualmente tramitará la revalidación. La Semovi también las obligará a entregar cada seis meses los registros con el total de cursos que impartieron, personas menores de edad inscritas, número de solicitantes aprobados y no aprobados, y el total de constancias emitidas a menores de edad.

La realidad

Actualmente existen escuelas de manejo que no cuentan con un registro ante la Semovi y ofertan talleres de manejo. Y para el caso de los menores de 15 a 17 años, emiten constancias sin necesidad de acreditar un curso.

Una academia ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc le informa a sus clientes que cuenta con un número de registro que no coincide con el actual padrón de la Semovi.

Tiene sucursales en Benito Juárez, Venustiano Carranza, Iztapalapa e Iztacalco.“No es necesario que el menor haga el curso, si sus tutores traen el acta de nacimiento, CURP, dos fotos infantiles, y con 900 pesos, nosotros damos la constancia, y no es necesario que vaya a Semovi.

Si ustedes como tutores o papás nos dicen que saben manejar creemos en su palabra”, explicó la academia en una llamada telefónica. Para tramitar el permiso en Semovi, la autoescuela pide 700 pesos más acta de nacimiento, CURP, INE del tutor, credencial escolar con fotografía del menor y comprobante de domicilio, todo en copias y originales.