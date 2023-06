Grupo armado somete a sacerdote en iglesia de Iztacalco y se roba las limosnas

Un grupo de hombres armados con el rostro cubierto sometieron a un sacerdote en la Parroquia de San Luis Gonzaga, ubicada en la alcaldía Iztacalco para robar dinero.

Los hechos ocurrieron el pasado miércoles 31 de mayo al rededor de las 7:30 de la mañana, cuando al menos 12 hombres ingresaron a la Parroquia San Luis Gonzaga, ubicada en el número 360 de Playa Regatas, colonia Reforma Iztaccihuatl Sur.

Los sujetos sometieron a una persona que realizaba la limpieza en el lugar, lo golpearon, lo amarraron y lo llevaron a la zona en donde se concentra la basura.

Después se dirigieron a la habitación del párroco Cuauhtémoc Islas, exigiéndole que les entregara dinero y que les dijera en dónde se encontraba la caja fuerte.

Quieren dinero

De acuerdo al portal Desde la Fe, el padre les indicó que el único dinero que tenía era el de las limosnas que daban los fieles y respecto a la supuesta caja fuerte, les aseguró que la iglesia no contaban con ninguna, ya que era prohibido tenerlas.

Ante la insistencia de los delincuentes, el sacerdote bajó con ellos y les entregó las bolsas que contenían en su mayoría las monedas que los feligreses ofrecen como limosnas, así como el contenido de una pequeña caja fuerte de escritorio que contenía algunos billetes, y el monto de la llamada “caja chica” que se utiliza para la operatividad diaria.

"Me amarraron"

El párroco Islas refiere que le pusieron una funda de almohada en la cabeza, "me amarraron las manos, los pies y me dejaron sobre la cama, y ya no vi más", recordó.

"El tiempo en el que hicieron todo esto fue de más o menos una hora y media, y desde ahí escuché cómo entraron a la Sacristía porque forzaron la puerta, así como la del edificio donde se encuentra las oficinas parroquiales y el salón en donde trabajan y guardan sus cosas los miembros de los grupos", precisó.

El padre comentó que poco a poco fue disminuyendo el ruido hasta que llegó el momento en que todo quedó en un silencio total. En ese momento, el sacerdote empezó a desatarse y, al lograrlo, liberó al joven de la limpieza.

Tras una llamada de emergencia, al lugar llegaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina para atender una alerta de robo.

El padre Cuauhtémoc Islas fue llevado al al Ministerio Público a levantar la denuncia correspondiente y a hacer la declaración inicial en torno de los hechos.

