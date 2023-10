Hay poca confianza en Gobierno de CDMX para solucionar problemas urbanos

La población de la Ciudad de México considera que el gobierno capitalino no es efectivo para atender problemas urbanos como baches, fugas de agua, a la inseguridad, entre otros, de acuerdo con Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU).

El estudio elaborado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) muestra que en el tercer trimestre del año, en ninguna alcaldía el porcentaje de confianza rebasó 50 por ciento.

Las dos alcaldías en las que hay menos confianza son Xochimilco e Iztacalco con 82.1 y 81.5 por ciento. Ambas son gobernadas por Morena.

Grisell vive en Xochimilco, donde el alcalde Francisco Chíguil pidió licencia para participar en el proceso de Morena rumbo a 2024, y dijo a El Sol de México que no confía en las autoridades de la demarcación ni del gobierno local.

"No confío, porque yo he levantado en la alcaldía muchos reportes de mi calle, hay una parte que está muy sumida y eso con las lluvias provoca que se está hundiendo y si nadie revisa eso se va a abrir y puede pasar un socavón"

"Es lo mismo (con el gobierno de la ciudad): no confío, porque a donde sea que vayas está lleno de baches", comentó.

Las alcaldías que siguen en nivel de poca eficacia son Tlalpan, Milpa Alta, Azcapotzalco, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Tláhuac y Miguel Hidalgo. En todas estas el porcentaje de la población que considera que la administración local no es efectiva supera 70 por ciento.

En la alcaldía Benito Juárez 54.4 por ciento de la población considera que el gobierno es ineficiente, tal como Tania, quien comentó que la inseguridad aún es un problema.

"Yo creo que no es efectivo y más en el tema de seguridad. Algunas cámaras de seguridad no funcionan y creo que en cierta manera ya no sabes si es bueno confiar en la policía porque a veces ellos mismo hasta son los que comenten los crímenes", dijo a este diario.

De acuerdo con la ENSU, publicada el jueves, las cuatro alcaldías en las cuales su población considera que el gobierno capitalino es efectivo en la atención de esas problemáticas son Iztapalapa, Cuajimalpa, Benito Juárez y Coyoacán.

Aún así, ninguna alcanza 50 por ciento de opinión positiva.