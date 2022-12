Dictan prisión preventiva a Francisco Arturo N, director de obra del colegio Rébsamen

Un juez dictó prisión preventiva a Francisco Arturo "N", el director Responsable de Obra (D.R.O) del Colegio Enrique Rébsamen, por su su probable participación en el delito de homicidio, tras el colapso del plantel durante el sismo del 19 de septiembre de 2017.

En la audiencia, que duró casi cuatro horas, el acusado no aceptó su culpa y señaló que cuando le informaron sobre la realización del tercer nivel en el colegio, le señalaron que no había ningún problema para su construcción, y que incluso, él llevo a cabo una inspección para asegurarse de que no se corría riesgo alguno.

Asimismo, su abogado informó que el próximo martes 6 de diciembre se retomará el caso, donde la defensa presentara pruebas para demostrar la inocencia de D.R.O., mientras que el juez decidirá si se le vincula o no a proceso.

Durante la audiencia, estuvieron presentes cinco padres de familia de las víctimas para exigir justicia en nombre de las 26 personas que murieron durante el colapso en 2017.

Francisco Arturo "N" otorgó el dictamen estructural que avaló el peso del departamenrto que Miss Moni, la directora del colegio, construyó sobre el plantel escolar.

En julio de 2021, un juez de Tribunal de Enjuiciamiento dictó sentencia de 208 años de prisión contra Juan "N", director de obra, por su responsabilidad penal en el delito de homicidio, en agravio de 26 personas que murieron bajos los escombros del Colegio Enrique Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre del 2017.

En una audiencia celebrada en el Reclusorio Oriente, el juzgador determinó la culpabilidad del también ingeniero, al considerar que, de haberse atendido la normatividad, la tragedia se hubiera impedido.

Por este caso ya fue sentenciada a 36 años de prisión Mónica Villegas García "Miss Moni" directora y dueña del colegio, quien fue detenida en mayo de 2019 en un restaurante de calzada de Tlalpan.

Con información de La Prensa