Gobierno capitalino, Tlalpan y SEP deberán pedir disculpas a padres del Rébsamen

El gobierno de la Ciudad de México, la alcaldía Tlalpan y la Secretaría de Educación Pública (SEP), deberán pedir disculpa pública y construir un memorial en honor a las víctimas que perdieron la vida cuando se desplomó el Colegio Enrique Rébsamen durante el sismo del 19 de septiembre, dio a conocer, Alma Mónica Ortega López.

La mamá de una de la 26 menores que perdieron la vida en este plantel, interpuso la queja en diciembre del 2017 y después de dos años del movimiento telúrico la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 31VG/2019.

A casi dos años de que pidió a la CNDH atender su denuncia le dieron la razón “de que en efecto hubo violaciones graves a los derechos humanos” en los hechos que ocurrieron en el Colegio por parte de SEP, gobierno de la Ciudad de México y la entonces alcaldía Tlalpan.

Entre las recomendaciones se les indica que deberán ofrecer una disculpa pública por los hechos ocurridos previos al sismo que incurrieron en lo que pasó y tienen que trabajar también en un memorial para las víctimas.

Además las instituciones deberán trabajar cada uno en sus áreas para tener programas para verificar escuelas para que todo esté correcto y con esas acciones no vuelva a suceder un error como se vivió hace dos años en la escuela.

“Porque esto es el fin de lo que estaba buscando en un principio, la no repetición; es un paso importante, una pequeña victoria un poco agridulce pero es un gran logro lo que obtuvimos con este documento”, expresó.

Agregó: “Porque ya no es sólo el que yo crea que hubo algo mal en el acciones de las instituciones y del colegio, es una institución independiente y autónoma la que nos está dando certeza de que en efecto hubo gente que no hizo bien su trabajo y esto provocó lo que todos sabemos en el Colegio”.

Justicia En colapso del colegio Rébsamen hubo corrupción y negligencia: CNDH

Pidió a la población a no confiarse de que las instituciones hacen bien su trabajo y más por lo que tristemente vivieron con sus hijos sumado lo han vivido en estos dos años.

“Es pedirle a la gente que no sólo busquen una escuela bonita o un plan de estudio maravilloso, es asegurarnos de que todo esté correcto en el colegio, de que todo esté en orden y que tengan toda la documentación en regla tanto los de Protección Civil, los planes, que no haya más de tres niveles porque eso también es importante que no se violen reglamento ni de SEP ni de seguridad estructural y ni nada por el estilo”, expuso.

Añadió que la gente debe tener la certeza de que el lugar al que están mandando a sus hijos a estudiar sea seguro y que tenga todo en orden.