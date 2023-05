Más de 200 migrantes se instalan nuevamente en Plaza Giordano Bruno por cierre de albergue

Más de 250 migrantes arribaron a la Plaza Giordano Bruno, en la alcaldía Cuauhtémoc, luego del cierre del albergue ubicado en Tláhuac debido a la saturación.

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, confirmó que el cierre del albergue que fue instalado hace más de un mes, el 29 de marzo, fue porque “ya se había desbordado”, pues tenía una capacidad para 180 personas, pero llegó a albergar a cuatro mil migrantes.

“En Tláhuac, digamos, ya había desbordado, por llamarlo así, el albergue. Se trabajó junto con Instituto Nacional de Migración (INM) y con la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar), Secretaría de Gobernación (Segob), para darle alternativas a los migrantes. Hoy regresaron a la Plaza de Giordano Bruno”, dijo Claudia Sheinbaum en conferencia.

El 11 mayo, autoridades de Estados Unidos dieron por concluido el Título 42, una medida aplicada durante la pandemia que permitía la repatriación inmediata de migrantes, acción que originó que extranjeros abarrotaran las fronteras del país con el fin de llegar a territorio estadounidense.

“Concluye también en este tiempo la vigencia del Título 42 emitido en Estados Unidos, y surge el furor o la intención de la población migrante de seguir avanzando (…) El albergue quedó vacío y nos permite darle mantenimiento, porque, como les dije, de 200 a cuatro mil era un número muy grande”, indicó Rigoberto Salgado, secretario de Inclusión y Bienestar Social.

Tras el cierre del albergue, más de 250 migrantes volvieron a tomar a la Plaza Giordano Bruno, la cual desde abril de este año lucía despejada tras la instalación de dicho albergue y la inauguración de la Casa del Migrante Cuauhtémoc, que tiene una capacidad para 200 personas.

Decenas de migrantes se instalaron nuevamente en la Plaza Giordano Bruno debido al cierre por saturación del albergue en Tláhuac. | Foto: Aracely Martínez / Ovaciones

“Sí estaba en el campamento de Tláhuac, pero nos sacaron porque dijeron que lo cerraron, y nos llevaron a otro lado. Empezaron desde el viernes a sacarlos con 23 buses. En el albergue la gente está sin baño, sin agua, sin comida, sin nada. Nosotros teníamos que buscar agua y comprar comida”, relató Malia, migrante haitiana que ahora espera en la Plaza Giordano Bruno.

La plaza luce completamente llena como en meses pasados, con aproximadamente 50 casas de campaña que impiden el libre paso, así como decenas de anafres que usan los migrantes para preparar comida, desde espagueti con salchicha, frijoles, sardinas, mago cocido y diversas frutas.

La barda, barandales y arbustos de la plaza son usados como tendederos para colgar ropa, cobijas y colchonetas que usan los migrantes para disminuir el frío y duro del suelo.

Aunque la Casa del Migrante Cuauhtémoc no está saturada, pues alberga a 100 personas de acuerdo con la alcaldía, migrantes esperan en la plaza su permiso de trabajo jugando dominó, peinándose unos a otros, o platicando.

“Dicen que no pueden, que no hay lugar en la casa migrante. Aquí duermo en la casa de campaña con hasta seis personas. Busco trabajar aquí, no voy a Estados Unidos; vengo de Haití“, dijo Johnny Nicolas, quien espera respuesta de su permiso de trabajo.