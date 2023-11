Programa Hoy No Circula: ¿se suspende el 2 de noviembre de 2023?

Si este Día de Muertos piensas visitar algún panteón o trasladarte a las actividades que se realizan para celebrar a los fieles difuntos en tu automóvil debes conocer si se suspenderá o no el Programa “Hoy No Circula”, pues podrías correr el riesgo de tener una multa.

Te contamos los detalles para que no tengas problemas al viajar en tu auto durante las festividades.

También puedes leer: Sustos que dan gusto: los disfraces de perritos que se volvieron virales este 2023

¿Se aplicará el programa “Hoy no circula” los días 1 y 2 de noviembre?

Aunque para algunas personas los días 1 y 2 de noviembre no son laborales, y en algunas escuelas se suspenderán las clases, de acuerdo con el calendario del “Hoy No Circula” el programa no suspenderá las medidas para los vehículos.

Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Así que al no ser días festivos, este miércoles y jueves, los únicos que podrán ir de una ofrenda a otra son los difuntos, y la circulación quedará prohibida para los vehículos con las siguientes caracerísticas:

Miércoles 1 de noviembre: no circulan vehículos con engomado rojo, terminación de placas 3 o 4, y hologramas 1 y 2.

no circulan terminación de placas 3 o 4, y hologramas 1 y 2. Jueves 2 de noviembre: los autos que no podrán circular son aquellos con engomado verde, terminación de placas 1 o 2, y hologramas 1 y 2.

La aplicación de esta medida va de las 5:00 horas a las 22:00 horas.

Hasta el momento, tampoco se ha anunciado una cancelación del programa en los días posteriores al Día de Muertos.

Aquí te compartimos el calendario completo: