Sin condiciones para invertir en el sector inmobiliario de CDMX, advierte Mauricio Tabe

Las condiciones actuales para invertir en la Ciudad de México en el ramo inmobiliario no son las más propicias, falta certidumbre, el gobierno local la considera una actividad criminal y hay un clima de confrontación y persecución política, advirtió Mauricio Tabe Echartea, alcalde de Miguel Hidalgo a los desarrolladores.

Al referirse a su demarcación, el titular de la misma, también consideró que los proyectos de dicho giro son de alto riesgo en la misma, “de alerta roja”, porque los constructores corren el peligro de convertirse en rehenes de disputas políticas.

Durante una conferencia de prensa, el funcionario exigió a la administración capitalina dar a conocer la situación en que están 23 proyectos ubicados en la demarcación, mismos que están en construcción bajo el Acuerdo de Facilidades Administrativas y de los cuales la jurisdicción a su cargo no tiene mayor información.

En la sede de esa alcaldía, ratificó que no cuenta con la documentación de esas obras, las cuales, según sabe, están las colonias Polanco, Granada, Tacubaya, Popotla y Los Manzanos, entre otras.

Recordó que los mencionados acuerdos permiten a los constructores iniciar las obras, les dan un año de plazo a fin de reunir los permisos correspondientes y ahora tiene la posibilidad de darles una prórroga para cumplir con los trámites, lo cual, consideró, es muy peligroso porque genera incertidumbre y espanta a las inversiones.

“Imagínense un desarrollo que no tiene completos los trámites por parte del gobierno de la ciudad y que tienen la obra en más del 40 por ciento de la inversión, eso va a generar un incentivo a la corrupción y además a los desarrolladores los van a convertir en víctimas de la extorsión por parte del gobierno de la ciudad, por eso no se deben permitir obras si no están completos los trámites, las cosas hay que hacerlas bien”, recomendó Tabe Echartea.

Los Acuerdos de Facilidades Administrativas, opinó, generan caos inmobiliario, lo mismo que los cambios al uso de suelo aprobados a espaldas de los vecinos.

Al respecto, agregó que el Congreso de la Ciudad de México, dominado por el Movimiento Regeneración Nacional, recibió 27 solicitudes de uso de cambio de uso de suelo para uso demarcación, 13 de ellos están en Polanco, cinco en la colonia San Miguel Chapultepec y nueve en las Lomas de Chapultepec.

De entrada, el alcalde de Miguel Hidalgo dijo que se pronunciará en contra de las propuestas en manos de los legisladores, si ponen en riesgo el patrimonio de las vecinas y vecinos y su calidad de vida.

“No estoy diciendo que los cambios de uso de suelo sean malos per se, son necesarios a veces, pero en esas condiciones, en donde la actividad inmobiliaria se considera una actividad criminal, pues es muy riesgoso”, adelantó el titular de Miguel Hidalgo.

Aclaró que estas denuncias las hace porque el gobierno de la Ciudad de México es muy bueno para decir en el discurso que el caos inmobiliario es responsabilidad de las alcaldías, pero es él quien fomenta la construcción sin permisos y excluye a las demarcaciones.

Al hablar de la petición para modificar el Programa Delegacional de Desarrollo Urbano para convertir al inmueble donde estuvo el Frontón Metropolitano en un centro cultural, artístico, con bares y restaurantes, el alcalde de Miguel Hidalgo expresó que si cuenta con el uso del suelo, adelante.

Sin embargo, precisó que la alcaldía irá en contra si los cambios generan impacto vecinal, la reducción de área libre y aumento de densidades o de niveles.