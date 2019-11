Alcalde de Chalco se ampara para retener cargo

TOLUCA. El alcalde suplente de Valle de Chalco, Armando García Méndez interpuso un amparo y por el momento podría continuar en el cargo, pese a tener una orden de aprehensión en su contra por su presunta responsabilidad en el delito de fraude.

De acuerdo con el coordinador de Morena en el Congreso local, Maurilio Hernández el presidente municipal ya está atendiendo el tema, a través de un juicio de garantías, y sigue en el cargo, mientras la autoridad judicial determina si es responsable del delito que se le acusa.





Tras advertir que ese partido no asume la responsabilidad, el diputado local advirtió que si el alcalde es responsable debe responder ante las autoridades, y si tuviera que dejar el cargo, el Ejecutivo tendría que enviar una terna al Congreso local para que elija a un presidente municipal sustituto, como marca la ley.

“Es un asunto que se está atendiendo por parte del ciudadano, a través de un amparo, y entendemos que ya regresó a sus funciones, efectivamente tenía un asunto que resolver, entiendo que es por un delito que permite tener libertad, en consecuencia, demostrar en libertad lo que a su derecho convenga, debe estar en funciones.

“Si hubiera algo que pagar la ley tendrá que proceder, la otra parte la resolveremos con el procedimiento constitucional, porque finalmente él es suplente, si por alguna razón tuviera que dejar el cargo entonces lo que se procede es que el Ejecutivo integre una terna, la mande al Legislativo y se elija a quién va a ser el presidente municipal.

Hernández señaló que más que inquietar el tema a Morena, a quien le debe preocupar es al alcalde suplente, pues no pueden decir que todos los militantes son buenos, o son malos. “Nosotros no podemos estar en esa visión maniquea de que todos los de Morena son buenos, aquí hay gente excelente de primer nivel, pero también tenemos a gente que no lo son tanto, como los demás partidos.

“No nos preocupa porque son asuntos personales, individuales, que no tiene que ver con la línea política del partido, con los principios, con la plataforma del partido, finalmente son asuntos que en todos los partidos se han dado”, dijo.