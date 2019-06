Exigen 59 alcaldes del Edomex entrega de recursos

TOLUCA, Méx.- Ayer 59 de los 125 alcaldes mexiquenses –de diferentes partidos- pidieron a los diputados locales ayuda para liberar los recursos del Fondo de Fortalecimiento a los Municipios (Fefom) y acusaron a la Secretaría de Finanzas de no hacer observaciones a los expedientes ni informarles a tiempo si sus proyectos serían aceptados o no.

Los presidentes municipales argumentaron que ven motivos políticos pues sí presentaron sus proyectos, pero las autoridades dejaron pasar el tiempo antes de señalarles que no estaban sustentados. Temen que no les autoricen nada y se pierdan los recursos para realizar obras y acciones prioritarias en sus municipios.

El alcalde de Ecatepec, Fernando Vilchis llamó al gobernador Alfredo del Mazo a ser abierto y a los legisladores a ayudarlos a resolver cuestiones técnicas.

Además, la situación que atraviesan las demarcaciones es complicada, pues tienen deudas con diferentes instituciones heredadas por los gobiernos anteriores y eso obliga a municipios, como el suyo, a destinar el 50 por ciento de sus recursos del Fefom al saneamiento financiero, por lo cual solo les entregarán la mitad de lo que les asignaron.

Ante las exigencias, senadores, diputados locales, federales y la delegada Delfina Gómez conformarán una comisión para buscar que los alcaldes puedan acceder al fondo y corregir las fallas técnicas.

El Fefom cuenta este año con cuatro mil millones de pesos, que serán distribuidos por la Secretaría de Finanzas entre los 125 municipios de la entidad. Hasta el momento sólo se han autorizado 2 mil 648 millones de pesos.

Entre los municipios con más recursos asignados están Ecatepec, con 181 millones 696 mil 464 pesos y Nezahualcóyotl con 123 millones 780 mil 651 pesos.

Foto: Cuartoscuro

ARMAN FRENTE SIN AVISAR

Tras el anuncio del alcalde de Ecatepec de la formación de un frente de 80 alcaldes para realizar esta exigencia, muchos de ellos no estaban enterados y algunos declinaron la invitación.

Vilchis indicó que conformó junto con otros ediles este frente, sin embargo, no dio detalles de quienes lo conformaban. Por ello, alcaldes destacaron en algunos casos su interés para que les liberen los recursos pero no estaban enterados de pertenecer a este grupo anunciado.

Tal es el caso de Darwin Eslava, de Coacalco. “Que me avisen porque yo también me quiero ir a quejar, a nosotros nos tocan 38 millones de pesos nos mandaron un oficio de la secretaria de finanzas donde nos decían que solo habría una administración de 50% de los recursos”, dijo.

En Texcoco, la alcaldesa Sandra Luz Falcón explicó “lo que sabemos es que estamos en revisión seguramente en unos días nos liberaran pero si es importante definir el tema”.

Por separado el ayuntamiento de Tlalnepantla indicó que ellos no participaron en ninguna queja ya que les entregaron sus recursos y en Naucalpan el gobierno indicó que la alcaldesa Patricia Duran no forma parte de ese grupo al que fue invitada pues no aceptó.