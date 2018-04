Acusan plagios en la campaña de Anaya

“Plagio” ha sido la palabra que han utilizado para señalar algunas de las propuestas y acciones que presuntamente ha copiado Ricardo Anaya Cortés, candidato a la Presidencia de Por México al frente (PAN-PRD-MC),pues sus adversarios políticos han acusado que el panista no menciona el origen de algunas de sus ideas.







SECRETARÍA DE SEGURIDAD

El pasado lunes el expresidente Felipe Calderón dijo que Anaya Cortés“va de plagio en plagio”, ya que la propuesta de crear una Secretaría de Seguridad Ciudadana (ante la falta de eficiencia por parte del modelo de seguridad actual) fue presentada por su esposa, Margarita Zavala, desde el pasado mes de agosto.



El experto en seguridad Alejandro Hope señaló en su cuenta de Twitter dejó en claro que la idea de la Secretaría de Seguridad la presentó en agosto pasado Zavala, mientras que Anaya lo hizo en el mes de abril. Además, Hope contrastó dicha propuesta con un listado de los diputados que avalaron la fusión de la Secretaría de Seguridad Nacional (SSN) y la de Gobernación (Segob) en 2012, cuando fungía como diputado y en donde aparece como un votante más a favor de dicha propuesta en materia de seguridad.

AL QUE MADRUGA SU AGENDA LE AYUDA

El pasado mes de marzo, el de Querétaro señaló que ofrecería una conferencia de prensa a partir de las siete de la mañana, costumbre de su adversario, Andrés Manuel López Obrador desde que ocupaba el cargo de Jefe de Gobierno del entonces Distrito Federal y que, ha dicho, mantendrá en caso de ganar las próximas elecciones.

REDUCCIÓN DEL IVA

La presidenta de Morena, Yeidckol Polevnsky, y la coordinadora de la campaña presidencial de López Obrador, Tatiana Clouthier, acusaron también plagio de Anaya ya que copió la reforma que planteó el tabasqueño a finales del pasado mes de enero mientras sostenía un mitin en la frontera al norte del país.



“Va a bajar el IVA, del 16 al 8 por ciento”, sentenció el morenista dos meses antes de que Ricardo Anaya sostuviera “con el Frente vamos a bajar el IVA a la mitad en la franja fronteriza”.

“Cuando el PRI aumentó el IVA en la frontera yo me opuse y voté en contra. Nosotros somos quienes más hemos dado la batalla por bajar el IVA. ¡Ahora resulta que esa propuesta pertenece a López Obrador!”, respondió el panista a través de su cuenta de Twitter.

EL PAN SALE AL QUITE

Ante los señalamientos de los morenistas, el líder nacional del PAN, Damián Zepeda, dijo que desde 2013 esa batalla ha sido de su partido, pues cuando eran diputados federales ellos votaron en contra de esta determinación.

“Una vez más, miente López Obrador. Desde 2013, Ricardo Anaya y todos los que éramos diputados federales del PAN votamos en contra de aumentar el IVA en la frontera”, dijo el líder del blanquiazul en un comunicado.

Zepeda recordó que ante la propuesta priista de aumentar el IVA en la frontera, ellos hicieron una campaña para informar las afectaciones económicas que traería dicha medida.

"Resulta muy preocupante su actitud mezquina al criticar algo que beneficiaría a los mexicanos de la zona fronteriza. Nosotros seguiremos en lo nuestro, haciendo más y más propuestas. Reto a la presidenta de Morena, Yeidckol Polenvsky, a que se comprometa a lo mismo. Si Andrés Manuel se quiere sumar a lo que estamos proponiendo, bienvenido, aunque habrá que ver si la gente le cree”, manifestó.

LAS CONFERENCIAS PLAGIADAS

Sin embargo, esta no es la única acusación de plagio que ha perseguido al exlíder nacional del PAN desde que expresó su deseo de ser Presidente de la República.

El 3 de marzo de este año, el equipo de campaña del candidato de Todos por México (PRI-PVEM-Panal), José Antonio Meade, expuso el presunto plagio por parte de Anaya de ideas de innovación y disrupción tecnológica en uno de sus discursos durante la temporada de precampañas.

“El que plagia es porque no tiene nada que decir y no tiene ética”, escribió el equipo de Meade en un spot donde una voz en off dice: “Durante su toma de protesta como candidato el febrero de 2018, Ricardo Anaya plagió las ponencias que impartieron Tony Seba y Peter Diamandis”.

Anaya negó las acusaciones. “No plagio”, dijo.

TAMBIÉN EL FRENTE

Aunque este caso no fue directamente contra Anaya, la consultora Luisa Irazú López Campos lanzó una acusación de plagio contra Adolfo Orive Belliger, asesor que contrató el entonces Frente por México.

En una carta publicada en redes sociales, López Campos aseguró que Belliger se le acercó para pedir su asesoría en la construcción de un proyecto de gobierno de coalición.

“Propuse que los ciudadanos, con base en un trabajo participativo, generaran el contenido para conformar el proyecto de nación, mediante una figura que he desarrollado en años de trabajo: los foros ciudadanos”, afirmó la consultora política.

Irazú denunció que entregó borradores a personal del Frente el 19 de julio de 2017 sin que hubiera un contrato escrito, sólo de palabra, con la promesa de reunirse con los entonces líderes de los partidos que conforman la alianza PAN, PRD y MC, Ricardo Anaya, Alejandra Barrales y Dante Delgado, respectivamente.

Posteriormente, la consultora afirmó que se le comentó que “el proyecto no había sido aceptado”. No obstante cuando los planes del Frente comenzaron a ser públicos notó quecontenían partes importantes de su trabajo sin darle crédito.

Por su parte, Alejandra Barrales deslindó al Frente de estas acusaciones: “No tengo conocimiento de la persona de la que se está hablando (López Campos), nunca la había incluso oído, no sé quién es”, dijo al diario Reforma el 9 de noviembre de 2017.