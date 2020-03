AMLO muestra su "escudo protector" contra adversarios y coronavirus

En medio de la crisis que enfrenta nuestro país por la propagación del coronavirus, el presidente Andrés Manuel López Obrador exhibió un "escudo protector".

"Estamos tranquilos, pero vamos a estar más tranquilos porque ya vamos a tener hecho todo lo que se va a aplicar en el caso del agravamiento de la crisis; pero les digo, el escudo protector es como el detente", explicó al finalizar su conferencia matutina.

Frente a las cámaras y reporteros, López Obrador sacó de sus bolsillos unas estampas religiosas, "eso es lo que protege", alegó, "el no permitirá la corrupción".

Al mostrar las imágenes, el primer mandatario dijo "detente, enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo". Aunque luego precisó que él no tiene enemigos, sino adversarios.

Según el titular del Ejecutivo, "el escudo protector" fue un regalo, "esto es muy común en la gente, tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo, también religión evangélica y librepensadores, que me entregan de todo, y todo lo guardo porque no está demás", terminó.

Hasta el momento la Secretaría de Salud ha confirmado 92 casos de coronavirus en México. Los pacientes se encuentran estables y aislados en sus domicilios.

El pasado 11 de marzo, debido a su propagación mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al coronavirus como una pandemia.

La OMS pidió a los países intensificar las acciones para mitigar la propagación, proteger a las personas y trabajadores de salud, pero sobre todo salvar vidas.

Surgido durante diciembre de 2019 en China, el coronavirus ya afecta a todos los continentes, excepto a la Antártida, y perturba la vida cotidiana y económica en un número cada vez más importante de países. Ha provocado más de 5 mil decesos en 100 naciones y territorios, así como más de 100 mil contagiados