Elecciones retrasarán nombramiento de fiscal anticorrupción

El tiempo para nombrar al fiscal anticorrupción se les terminó en las manos a los legisladores, consideró Irene Levy Mustri, miembro del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), luego de que el Congreso de la Unión cerró el segundo periodo ordinario de sesiones sin concluir las designaciones pendientes del fiscal y los 18 magistrados del SNA.



En entrevista con El Sol de México, Levy Mustri señaló que la coyuntura electoral ha complicado el proceso, por lo que, dijo es preferible que se retrase la selección los fiscales General de la República y Anticorrupción, para que, en el caso del primero no se realice a modo, mientras que, en el segundo, dijo “ya está muerto”, pues sólo operaría por tres meses hasta el 30 de noviembre.

No obstante, señaló que aún se está a tiempo de nombrar a por lo menos 12 de los magistrados anticorrupción, pues ya se tiene una lista para que sea ratificada por el Senado de la República, además, “con eso nosotros tendríamos para trabajar” en el SNA.

“Fiscal General no es conveniente porque viene en un paquete de una ley inconstitucional y en esto de Fiscalía que Sirva, hay muchas que atender. Fiscal Anticorrupción sale el 30 de noviembre el primer fiscal, entonces, me parece que se les caducó en la mano el nombramiento del Fiscal Anticorrupción. Magistrados yo creo que sí es conveniente que salgan por lo menos de 12, con eso nosotros tendríamos para trabajar”, explicó a este medio en una entrevista telefónica.

Levy Mustri criticó la falta de compromiso de los legisladores y los políticos, al dejar pendientes, de nueva cuenta, los nombramientos; sin embargo, dijo que había las condiciones y se corría el riesgo de que se designaran a modo.

Dio a conocer que, ante la falta de compromiso en el Congreso de la Unión, los aspirantes a la Fiscalía Anticorrupción decidieron bajarse de la contienda, además, “el proceso está cuesta arriba”, pues el primer fiscal estaría en funciones hasta noviembre y para concretarse la designación, sería necesario abrirse un periodo extraordinario de julio a agosto, después de las elecciones del 1 de julio.

“Es una desgracia que no esté integrado el Sistema Nacional Anticorrupción, me parece una gran irresponsabilidad de los políticos porque esto no son nada más los legisladores, pero, por otro lado, si iban a nombrar, como hicieron las cosas al final, pues menos mal que no han nombrado; crean instituciones y no las completan”, reclamó.

Levy Mustri admitió que los legisladores podrían abrir un periodo extraordinario posterior a las elecciones para elegir al fiscal luego de negociar con el presidente electo, deslizó Le Mustri.

“Aún no nos salvamos ni tampoco debemos resignarnos porque pudiera haber un periodo extraordinario en julio-agosto después de las elecciones y yo creo que están esperando a ver los resultados, para ver qué sacan y cómo sacan lo que está pendiente y quizás negociado con el ganador de las elecciones presidenciales”, aseguró.

Ante el panorama electoral, la integrante del CPC concluyó que es mejor que no se hagan los nombramientos.

“Yo creo que ahorita estamos en una situación muy incómoda y viendo cómo están las estadísticas de las elecciones (…) Yo preferiría que, de nombramientos a modo, a que no hagan nombramientos, yo preferiría que no hagan nombramientos”, concluyó.