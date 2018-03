Alejandro Gutiérrez permanecerá en prisión tras rechazo de amparo

El Juzgado Primero de Distrito negó el amparo al exsecretario general del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez, contra la medida cautelar de prisión preventiva de 6 meses dictada por un juez local, por el caso de peculado por casi 250 millones de pesos del que se le acusa en Chihuahua.

La negativa de la justicia federal fue porque se consideró válido el razonamiento del juez de control del estado, en el sentido de que con la medida impuesta, la prisión en lo que se realiza la investigación y se realiza el juicio oral, es la adecuada para garantizar la permanencia del imputado en Chihuahua.

Gutiérrez había recurrido al juicio de amparo ante la prisión preventiva, además de que había presentado acusaciones de tortura y gestionado la atracción de su caso por la justicia federal, recursos que se mantienen vigentes en los tribunales federales mientras es procesado por la justicia estatal.

A finales del mes de diciembre y a principios del mes de enero pasado, el juez de control estatal Alejandro Legarda Carreón dictó la medida de prisión preventiva contra Alejandro Gutiérrez, una vez que la Fiscalía General del Estado lo acusó, en un primer caso, de peculado por 246 millones de pesos y en un segundo por otros 2 millones de pesos.

Según la acusación del Ministerio Público Estatal, el desvío mayor fue a parar a campañas electorales y el menor a las empresas del exsecretario general del PRI en Coahuila.

Por dichas acusaciones, el juez estatal determinó conceder la cautelar de prisión preventiva, lo que impidió al acusado llevar el proceso penal en libertad, que pedía la defensa al señalar que no había suficientes elementos de prueba para su vinculación a proceso y el delito por el que se acusaba no era grave

Sin embargo Legarda Carreón determinó que era procedente y necesaria, para evitar que Gutiérrez evadiera la acción de la justicia, razón por la que fue internado en el Cereso Estatal de Aquiles Serdán.

Ante ello, la defensa promovió recursos diversos, entre ellos el juicio de amparo que se admitió en el Juzgado Primero de Distrito con sede en Chihuahua.

La jueza federal Luz Elba de la Torre resolvió en contra del quejoso el juicio de amparo, para el caso específico de la prisión preventiva dictada, con el argumento de que si bien no siempre resulta procedente la prisión preventiva que dictan los jueces locales, en este caso era necesaria “para tener la certidumbre de que el imputado se sometería a las determinaciones de la autoridad judicial para que acudiera al proceso, que de estar en libertad no existiría, puesto que no se demostró arraigo del indiciado en esta localidad”.

Además argumentó que Gutiérrez se encuentra limitado para optar por un algún beneficio preliberacional, en caso de que se dicte una sentencia al final del proceso, “lo que podría motivar su sustracción de la acción de la justicia”. Por dichas razón la justicia federal le negó su amparo y protección.

El caso de Alejandro Gutiérrez es reclamado, en otro proceso diferente, por el juez federal Gerardo Moreno García, para ser juzgado en la Ciudad de México, petición que también rechazó el juez de control estatal Alejandro Legarda Carreón, lo que derivó en un conflicto de competencias entre un juzgado local y uno federal, que se dirimirá en un tribunal colegiado.