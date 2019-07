Alonso Ancira, dueño de AHMSA, acusa persecución política del Gobierno

Alonso Ancira, dueño de la empresa Altos Hornos de México (AHMSA), rechazó ante un juez español ser extraditado a México.

Ancira, quien es acusado de lavado de dinero y corrupción, dijo que es inocente de los delitos de corrupción y blanqueo, así como se dijo un perseguido político.

"El rey del acero" se volvió a negar a ser entregado a las autoridades mexicanas, así que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, fijará una fecha para que un tribunal resuelva si se cumplen los requisitos para su extradición.

"No puedo hablar mucho más porque me dijeron que fuera cauto. La acusación que tengo no tiene fines jurídicos tiene fines políticos. Cuando la política entra por la puerta, la justicia sale por la ventana", aseguró el dueño de AHMSA.

Aseguró que el actual Gobierno de México “está persiguiendo a gente y a veces hace pagar a gente que nos salpica, producto de un daño colateral”.

El empresario fue detenido el 28 de mayo en el aeropuerto español de Palma, en la isla mediterránea de Mallorca, y ya se negó entonces a ser extraditado, al tiempo que pidió su libertad.

En ese momento ingresó en prisión por orden de Pedraz, que un mes más tarde le impuso una fianza de un millón de euros para salir de la cárcel. El empresario pagó esa cantidad y quedó en libertad el 1 de julio.

El juez impuso entonces a Ancira, que también posee la nacionalidad estadounidense, comparecencias en el juzgado cada dos días, prohibición de salir de España y retirada del pasaporte.

En México se enfrenta a acusaciones por delitos que causaron "grave daño patrimonial" a Petróleos Mexicanos (Pemex).

Los delitos que se le atribuyen están relacionados con el supuesto sobreprecio de unos 500 millones de dólares en la venta de una planta de fertilizantes a Pemex en 2013, cuando ésta empresa era dirigida por Emilio Lozoya Austin, sobre quien también pesa una orden de captura.

||Con información de EFE||