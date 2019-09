AMLO instruye a UIF presentar "todas" las pruebas contra Robles

El presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó al director de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto Castillo, que se acopien y presenten todas las pruebas en los casos de corrupción, como el de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social, ante la Fiscalía General de la República.

Durante la conferencia mañanera aseveró que los funcionarios no pueden actuar como encubridores, por lo que no pueden archivar o guardar ningún expediente.

“La instrucción que tiene Santiago Nieto es que se presenten todas las pruebas, que se acopien en estos casos, es decir, que se envíen todas las pruebas a la fiscalía es muy importante. Aunque ya lo he dicho, los servidores públicos tienen instrucción de no guardar ningún expediente de no guardar”, comentó.

Sin embargo, reiteró que el asunto es competencia de la Fiscalía General de la República, y será quien decida si proceden o no las pruebas en contra de Robles Berlanga.

Nieto Castillo aún no le ha notificado de otras desviaciones de recursos o venta de terrenos durante la gestión de Rosario Robles en la Secretaría de Desarrollo Agrario Territorial y Urbano.

López Obrador acotó que aunque sus funcionarios no le presenten a él más información sobre las investigaciones, “saben que tienen que entregar todos elementos de prueba a la fiscalía”.