Dictan a Fidel Kuri prisión preventiva en Toluca

Este martes, una jueza de control adscrita al Juzgado Judicial de Toluca impuso prisión preventiva de carácter justificada al empresario y ex dueño del equipo de futbol de primera división Tiburones Rojos del Veracruz, Fidel Kuri Grajales, por su probable participación en el delito de fraude.

La audiencia, con duración de casi cuatro horas en dicho Juzgado Judicial, tuvo como objetivo la formulación de imputación. El ministerio público expuso que el posible fraude del empresario en contra de Arrendadora Internacional Azteca S.A de C.V, asciende a 139 millones 200 mil pesos.

Agentes #PDI de @FiscaliaCDMX en apoyo a una solicitud de colaboración con autoridades de @FiscaliaEdomex, cumplimentaron una orden de aprehensión en @AlcCuauhtemocMx contra un hombre, por su probable participación en el delito de fraude. https://t.co/U5EHxycGHt pic.twitter.com/SedyXCJi91 — Policía de Investigación (@PDI_FGJCDMX) September 20, 2021

Cabe mencionar que fue el 20 de mayo del 2019 cuando se firmó el contrato correspondiente entre el apoderado legal de la citada arrendadora y Fidel Kuri, y hasta ahora tampoco han sido cubiertos los respectivos intereses.

Es importante mencionar que fue el pasado lunes 20 de septiembre del presente año, cuando se realizó la captura del empresario en la Ciudad de México y para esta detención la FGJEM contó con el apoyo y respaldo de las autoridades de dicha entidad federativa, para luego ser trasladado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Santiaguito.

Ante posible abandono del país, se dicto prisión preventiva a Fidel Kuri

Al exponer algunos de los datos de prueba por el que se le acusa, el ministerio público señaló que el empresario no cuenta con un domicilio fijo, pues según datos proporcionados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), tiene alrededor de nueve, en cuatro entidades del país: Veracruz, Puebla, la Ciudad de México y Quintana Roo.

También el ministerio público indicó que al acudir a cada uno de los domicilios y preguntar por el ex propietario de los Tiburones Rojos, algunos de los sitios no existen y los vecinos aseguraron que no lo conocen.

En cuanto al domicilio que fue proporcionado para la firma del contrato es el relativo al estadio Luis Pirata Fuentes, pero al parecer se encuentra en litigio y tampoco fue posible localizar a Fidel Kuri.

Ante ello, la parte acusadora consideró que era importante dictarle prisión preventiva de carácter justificada, puesto que de otra forma no se garantizaría la presencia del empresario en los autos cautelares, e incluso al tener visa vigente existiría el riesgo de que abandonara el país.

En su oportunidad, los abogados de Fidel Kuri consideraron que las pruebas presentadas como la relativa a los domicilios era subjetivas, puesto que debieron basarse en la presentación de las credenciales de elector de las personas consultadas y videos.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, la jueza declaró válidas las pruebas de los nueve domicilios, proporcionadas por el IMSS y la CFE para declarar prisión preventiva de carácter justificada el tiempo que dure este proceso, con el propósito de garantizar la presencia del exdiputado federal en este proceso legal.

Ante ello, se reanudará este proceso legal el próximo 25 de septiembre a las 13:00 horas, y se citará a declarar al presidente de la Federación Mexicana de Futbol y representantes de la Arrendadora Azteca.