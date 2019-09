FGR cita a declarar a exgobernador Ángel Aguirre por caso Iguala

La Fiscalía General de la República (FGR) llamó a declarar la próxima semana al ex gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, y a su equipo de trabajo; el exprocurador Iñaki Blanco y al exsecretario de Seguridad Pública Leonardo Vázquez, esto como parte de las investigaciones sobre el caso Ayotzinapa.

Refirió que una vez que se obtengan los resultados de dichas declaraciones, se hará pública la parte que procesalmente pueda darse a conocer, para no entorpecer el procedimiento. Posteriormente, se citará a declarar a los funcionarios federales que hayan intervenido en el caso.

"Por lo que toca a la audiencia que llevará a cabo el Juez Primero de Distrito de Procesos Penales Federales en el estado de Tamaulipas, respecto a Eury "F", Mateo "B" y Salvador "B", se ha presentado las pruebas de telefonía procedentes de Chicago, Illinois, con el objeto de que se valoren en toda su magnitud, y también ha aportado la documentación que indica que los tres procesados se negaron a participar en el Protocolo de Estambul, lo cual justificarían sus alegatos sobre tortura", señaló.

La FGR explicó que estas pruebas supervenientes se están aplicando como consecuencia de una sentencia emitida por un Tribunal Colegiado Federal, en 2018, que descalificó el procedimiento seguido por el gobierno anterior.

El llamado que realizó la Fiscalía a Aguirre Rivero, se da luego de que el pasado 17 de septiembre el exgobernador dijo estar dispuesto a acudir a la FGR para ampliar la información respecto a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Luego de reunirse con la Comisión presidencial para el caso Ayotzinapa, que se llevó a cabo en la Secretaria de Gobernación con una comitiva de los padres de los normalistas y el subsecretario Alejandro Encinas; Aguirre Rivero dijo que se están abriendo otras líneas de investigación y muchas cosas se están desvaneciendo.

"Vamos a contribuir porque por primera vez se nos invita, no nos habían escuchado. El presidente Enrique Peña Nieto siempre se negó a recibirme para conocer mi versión, porque decía que era un asunto de carácter local, no dimensionaron la magnitud de esta tragedia que tuvo alcances internacionales”, dijo el ex gobernador.

Dijo que en la reunión que sostuvieron, hubo reproches de parte de los padres de los normalistas, pero a su vez el planteó la necesidad de identificar plenamente a ese personaje denominado "El Patrón", quien habría dado al orden de secuestrar a los normalistas.