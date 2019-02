FGR solicita extradición de Karime Macías a Irlanda del Norte

La Fiscalía General de la República, solicito nuevamente al gobierno del Irlanda del Norte, su intervención para la detención provisional con fines de extradición en contra de Karime Macías Tubilla, esposa del ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por su presunta responsabilidad en los pagos por más de 100 millones de pesos que el DIF Estatal realizó a empresas fantasma bajo su gestión.

El año pasado, la Procuraduría General de la República (Hoy fiscalía) ya había solicitado al gobierno de Gran Bretaña e Irlanda , la solicitud de extradición de Macías, ya que se presume que se encontraba viviendo en Londres. No obstante, en tanto el gobierno no considere que el procedimiento de extradición es justificado y gire la orden de arresto correspondiente, Macías no puede ser detenida.

En mayo pasado, un juez concedió a la Fiscalía General del Estado de Veracruz una orden de aprehensión en contra de Karine, no obstante, la esposa de Duarte se amparo pero dicho recurso fue sobreseído porque el juzgador señaló que no puede emitir alguna resolución por un acto que no se ha concretado en nuestro país, es decir, la detención.

La defensa de Macías Tubilla pidió un amparo en revisión y será un tribunal colegiado el que decida si otorga el amparo que le permita seguir viviendo en Londres sin que la justicia mexicana pueda detenerla.

Ricardo Antonio Sánchez Reyes Retana, abogado de Macías, ha advertido que no hay prueba alguna en contra de su cliente, y que la solicitud de detención con fines de extradición no tiene sustento.

“Es materialmente imposible que la señora Karime Macías Tubilla cometiera el acto ilícito que se le imputa ya que nunca ocupo un cargo público, pues si bien fue Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, únicamente tenía una posición honoraria y jamás estuvo en posibilidad de dar instrucciones de realizar o no determinados hechos”, señala el abogado.





