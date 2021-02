Inai ordena mostrar bitácoras de vuelo del avión de FGR

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) instruyó a la Fiscalía General de la República (FGR) entregar en versión pública las bitácoras de vuelo del avión Bombardier INC. Modelo CL-600-2B16 (Challenger 605) de 2013 al 16 de junio de 2020.

De acuerdo con el comisionado Oscar Guerra Ford, la resolución del Inai se da en respuesta a un recurso de revisión interpuesto por un ciudadano que se inconformó con la FGR luego de que le respondió que la información relativa a la flota aérea es reservada y que es susceptible de protegerse dado que forma parte de una carpeta de investigación.

Luego del análisis del caso, el comisionado Ford señaló que no procede la reserva, pues la matrícula de la aeronave, marca y modelo, número de la bitácora, origen y destino, así como la hora de llegada y salida de cada vuelo no constituyen detalles o especificaciones técnicas que comprometan la seguridad pública, aunque sí pidió reservar los nombres, cargos y firmas de los servidores públicos que figuran en las bitácoras de vuelo.

Sin embargo, concluyó que esta reserva no aplica cuando se trata de titulares, o en su caso del actual titular de la FGR anteriormente denominada PGR, y tampoco aplica respecto a los demás servidores públicos cuyo nombre y cargo ya fue hecho público a pesar de ser de carácter operativo en sus funciones. Finalmente, determinó que no procede la ultima reserva dado que la Fiscalía no precisó el número de carpeta de investigación, ni acreditó la vulneración.

“La divulgación de estos datos permite salvaguardar el derecho de acceso a la información pública, así como garantizar una adecuada administración de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz, económica y honrada para satisfacer los objetivos a los que están destinados, a fin de comprobar y generar certeza en la ciudadanía”, enfatizó.

Por ello, el Pleno del Inai determinó modificar la respuesta de la Fiscalía General de la República y le instruyó entregar en versión pública las bitácoras de vuelo del avión protegiendo únicamente la información técnica de la aeronave.