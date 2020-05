JusticiaParaDiana, el caso que agudiza la violencia contra mujeres en cuarentena

Diana Carolina Raygoza tenía 21 años, cursaba el tercer grado de la carrera de Derecho en la Universidad Autónoma de Nayarit; es descrita por su universidad de personalidad alegre y firmes convicciones pero su futuro fue cortado al ser asesinada en un domicilio, en Tepic, Nayarit.

De acuerdo NTV (El Portal de Nayarit), la joven universitaria habría sido asesinada este domingo, al ser atacada con un arma punzo-cortante, según informó una fuente de la Fiscalía General de Nayarit cercana al caso.

La joven fue hallada sin vida en un inmueble ubicado en la colonia Morelos ubicado en la calle Huajicori entre San Pedro Lagunillas y Jesús María; según datos de la fiscalía citados por el medio, Diana vivía con familiares en esa casa pero estuvo sola desde hace días.

Peritos de criminalística habrían encontrado más indicios en la escena del crimen pero no fueron revelados para no entorpecer la investigación, según detalló NTV.

El sitio Reporteros en Acción Nayarit (REA) informó que Paramédicos de la Unidad Táctica de la Policía Estatal confirmaron el fallecimiento de la mujer y de manera extraoficial dieron a conocer que presentaba rasgos de violencia y heridas cortantes producidas por arma blanca.

A las 19:00 horas del domingo, cuerpos de emergencias recibieron el llamado de auxilio.

REA dio a conocer que la joven ya había sufrido una agresión sexual en agosto de 2019; en su momento Diana contó que al salir de la universidad un tipo intentó abusar de ella ante la mirada indiferente de personas en vía pública.

En aquella denuncia, Diana pidió al gobierno mayor seguridad sentenciando: “¿Tenemos que esperar a que pase actos de mayor gravedad para empezar a reaccionar?”.

Durante la etapa de confinamiento por el Covid-19, las unidades de salud y los hospitales han atendido a 5 mil 15 mujeres por violencia intrafamiliar en el país, lo que es considerado ya “una pandemia igual de grave” que el Covid-19, porque el mayor riesgo, “el foco de alerta” para que ocurra, es el aislamiento.

La cifra, hasta el 9 de mayo, fue superior a la de personas que fallecieron por Covid-19 hasta ese día: 3 mil 465 personas.

Para la investigadora de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Noemí Díaz Marroquín, “es gravísimo que más mujeres sufran de violencia y que sea igual de grave que quienes mueren por Covid-19”.

“La violencia contra las mujeres es una pandemia que ha estado presente por siglos y se ha visibilizado hasta hace poco y son los hombres, los esposos y concubinos los generadores de esas agresiones”, explicó.

El pasado 19 de mayo, la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero apuntó que no ha disminuido la violencia contra las mujeres; “lamentablemente, la violencia contra nosotras no se ha erradicado, no ha disminuido, al contrario, siguen presentes”.

En el marco de su participación en el foro “Prevenir es Convivir”, organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal (INADEM), Sánchez Cordero abundó que el tema de la violencia contra las mujeres está en el debate público y más si ésta aumentó o no por el confinamiento derivado de la emergencia sanitaria, por lo que recordó que el próximo martes 26 de mayo dará un informe pormenorizado de cifras oficiales en torno a ello.

La encargada de la política interna del país refirió que desde el pasado 9 de marzo, cuando se llevó a cabo el paro de mujeres y después, ante la contingencia por el coronavirus, los temas de género han estado presentes.

Gobierno tiene "otros datos"

El pasado 23 de mayo, Candelaria Ochoa Ávalos, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim) afirmó que la violencia contra este grupo vulnerable no ha escalado en México.

En entrevista con El Universal, la funcionaria sostuvo que no hay un alza de mayor solicitud de refugio para mujeres violentadas, apuntó que “en abril y mayo tuvimos menos llamadas y menos atenciones en los centros de justicia”.

Al igual que Candelaria Ochoa, el presidente Andrés Manuel López Obrador niega que se hayan disparado las llamadas de emergencia al 911 para atender casos de violencia de género.

El 15 de mayo, el mandatario aseguró que el 90% de las llamadas son falsas, sin embargo López Obrador admitió que el problema persiste y se han hecho esfuerzos en su gobierno.









