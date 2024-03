Mario Aburto solicita amparo contra la FGR por falta de investigación sobre tortura

Mario Aburto Martínez, quien confesó ser el asesino de Luis Donaldo Colosio, solicitó un amparo contra la Fiscalía General de la República (FGR) por su decisión de no ejercer acción penal contra ningún exfuncionario por la presunta tortura que asegura haber sufrido.

El recurso ingresó al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México el pasado 15 de marzo, y se concedieron cinco días a Aburto para ratificar su firma. Sin embargo, debido a que Aburto se encuentra recluido en Guanajuato, este plazo podría extenderse.

En 2023 un juez otorgó un amparo a Aburto y determinó que la FGR no había cumplido con su deber constitucional de investigar las denuncias de tortura. Como resultado, se ordenó al Fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, coordinar y supervisar la apertura de una carpeta de investigación sobre las presuntas torturas sufridas por Aburto tras su detención; no obstante, cerraron la carpeta al considerar que no hubo tal.

La defensa legal de Aburto reclama ahora la determinación de la FGR de no ejercer acción penal contra los presuntos responsables de la tortura.

La FGR afirmó que no encontró elementos que evidencien actos de tortura cometidos contra Aburto durante su arresto y traslado a la Ciudad de México, luego de haber asesinado a Colosio en 1994.

La denuncia de Aburto también ha sido presentada ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), donde él afirma haber recibido amenazas para confesar el asesinato de Colosio.

Actualmente Aburto también mantiene un asunto enlistado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en el que busca que se apruebe su salida de prisión antes de lo previsto, esto luego de que se le concediera un amparo que dicta que debió ser juzgado bajo el Código Penal de Baja California en 1994, y no bajo el federal.

Dicha situación provocaría que Aburto tenga la posibilidad de abandonar la prisión este mismo 23 de marzo. No obstante, la misma FGR apeló dicho amparo y, hasta que no se discuta en la Primera Sala de la Corte, seguirá tras las rejas.