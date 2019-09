No le pegaremos un garrotazo al avispero: AMLO sobre violencia en Tamaulipas

Soto la Marina, Tams.- El presiente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no efectuará una estrategia de violencia contra las bandas delictivas, asegurando que no pegará “un garrotazo al avispero”.

Aseguró que su gobierno buscará ayudar para el bienestar mediante programas como Jóvenes Construyendo el Futuro, “hay algunos que no les gusta, dicen ‘para que se les da dinero a los ninis’, es mejor que haya policías, soldados y marinos. No, ya se probó y esa estrategia no funciona. Tenemos que atender las causas que originan la inseguridad es un cambio, como ahora se le llama de paradigma”.

Enfatizó: “No vamos nosotros a pegarle, como lo hicieron, un garrotazo a lo tonto al avispero y convertir al país en un cementerio, no, no es así y nos está costando porque estaba muy mal la situación económica y social”.

El pronunciamiento lo hizo en Soto la Marina al cerrar su gira de trabajo por Tamaulipas.