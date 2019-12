Cuentas bancarias de García Luna, en proceso para ser congeladas

Tras la detención Genaro García Luna, el presidente López Obrador, resaltó que el congelamiento de cuentas bancarias del exfuncionario se encuentra en proceso.

Reveló que se han congelado cuentas de personas ligadas con la delincuencia organizada, por lo que los bancos habrán de dar detalles de la investigación, señalando que no sabe con certeza que sean las cuentas de Genaro Garcia Luna.

Sin embargo, comentó que si bien aún no se conocen detalles, “ya se hizo la petición”.

“No creo que estén congeladas pero se hizo la petición. Los bancos tienen un plazo para detallar”.

Además, resaltó que Santiago Nieto, titular de la UIF, le comentó esta mañana durante su reunión, que están en espera de que los “bancos entreguen la información que tienen”.

García Luna, fue detenido ayer en Texas, Estados Unidos, luego de que el hermano del Mayo Zambada declarara durante el juicio en contra de El Chapo Guzmán, que lo habrían sobornado.

El mandatario aseguró que con esta detención se derrota a un régimen autoritario y de corrupción.

Asimismo, López Obrador se comprometió a apoyar a la Fiscalía en lo que requiera, en tanto a esta investigación, pidió esperar detalles sobre la apertura del expediente a raíz de la investigación que se le sigue en Estados Unidos.

"No se busca afectar a Calderón"

El mandatario enfatizó que con estas investigaciones no se busca afectar al expresidente Felipe Calderón y tampoco significa que él esté implicado, pero sí sentenció que se debe esperar a lo que arrojen las indagatorias, “no se puede defender a nadie”.

“No somos cómplices. No a las persecuciones. No es mi fuerte la venganza, pero no soy cómplice de la corrupción de nadie. No significa que (Felipe Calderón) esté involucrado, hay que esperar”.

“Yo no quiero que se piense que nosotros estamos aprovechando esta circunstancia para atacar a Calderón, aún con todo el daño que nos hizo, no sólo a mi, al país, porque todo esto comenzó con el fraude electoral.

“Sin embargo, nosotros no odiamos, no tenemos enemigos y no queremos tenernos, no hago leña del árbol caído. La justicia va a ser la encargas de resolver este asunto, no puedo adelante vísperas y hacer un juicio lapidario, no puedes hacer un juicio sumario, ni condenar a nadie, ni a Calderón, inclusive García Luna es un presunto responsable. No vamos a utilizar al gobierno para perseguir a nadie, no vamos a fabricar delitos contra nadie”.

Dijo qué hay algunos que no reconocen que tienen autoridad moral, pero lo cierto es que “es una derrota para un régimen autoritario, corrupto, es un elemento de prueba de que ese modelo fracasó y hay quienes insisten e insisten que será era el modelo y la alternativa”.

Sobre la posible implicación de Felipe Calderón en el caso, dijo que lo único que sabe es que hubo sobornos para la protección de una organizaron delictiva y “seguirle la pista al dinero para conocer la verdad”.

“Nosotros no podemos adelantar ningún juicio”, externó.

Extradición de El Chapo, de gran ayuda para detener a García Luna

López Obrador se comprometió a que colaborará en todo lo relacionado con inteligencia financiera en el caso, por lo que se acordó que “todo lo que se tenga se enviará a la Fiscalía ya que es la instancia encargada de investigar este asunto”.

Manifestó que este tema es “bastante fuerte” porque es el mismo juzgado en Estados Unidos que trató el asunto de Joaquín "El Chapo" Guzmán y forma parte de la misma investigación, por lo que “no es algo que haya surgido de último momento, ya llevaba tiempo”.

El 19 de enero de 2017, El Chapo es extraditado a EU. Escoltado por la DEA, el capo arribó a Long Island Foto: Especial

Puntualizó que no cuenta con información sobre qué vaya a concluir esta investigación, pero “cuando se trata de una investigación de este tipo, pues es lo mismo que cuando fue lo de Guzmán Loera, hablan todos, en Estados Unidos tienen un sistema donde se reducen penas cuando se dice la verdad o se colabora, por lo que habrá que esperar y qué va a declarar Garcia Luna y cómo se va a defender”.

Acotó que se debe observar el tema de los bienes, “no deja de ser presunto responsable de delitos, ya que está iniciando el proceso (...) cualquier persona tiene derecho a su defensa”.

Lopez Obrador enfatizó que no debe reinar el dinero, la lección no es que el dinero, así como es un medio para el intercambio comercial y mercantil, así también la ambición al dinero es muy perversa.