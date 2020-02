No se “rasurarán” las pensiones a 10 salarios mínimos: IMSS

El director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, rechazó “rasurar” las pensiones a 10 salarios mínimos, como publicó la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el semanario de justicia.

Durante la conferencia mañanera aseguró que se respetará el esquema de transición pensionario de entre 1973 a 1997 y seguirán calculando las pensiones sobre un tope de 25 salarios mínimos.

“Nosotros vamos a seguir calculando las pensiones de las personas que están en este modelo de transición entre la ley del 73 y la ley del 97 en 25 salarios mínimos, como se ha hecho en los últimos años, nadie corre riesgo, el monto de su pensión, no se rasura nada, no hay recalculo tampoco, no hay disminución”, aclaró.

El titular del IMSS explicó que “no es un ámbito de aplicación general” para las instituciones de seguridad social, sino un criterio para los juzgados y tribunales colegiados en la resolución de juicios.

No se recortan las pensiones de @Tu_IMSS: seguirán sobre 25 salarios mínimos, no en 10.



La resolución de la @SCJN no es de aplicación general —es un criterio para juzgados— por lo que se respetará la pensión de 25 SM a trabajador@s que cotizaron en ese esquema. ¡Es lo justo! pic.twitter.com/4bogJVsOYj — Zoé Robledo (@zoerobledo) 4 de febrero de 2020

Por ello, el Ejecutivo Federal está impulsando que sea validado el criterio del IMSS y no el planteado por la Corte, en el cálculo del pago de pensiones.

“En ese sentido y para mayor seguridad, lo que estamos planteando es que este criterio sea validado, como lo estoy planteando, no el de la Corte, el criterio de nosotros es seguir calculando igual por el consejo técnico del seguro social”, comentó.

Zoé Robledo aseguró que no se está incumpliendo con lo mandatado por la Segunda Sala de la SCJN, a la vez que calificó como “injusto” bajar las pensiones a 10 salarios mínimos, cada que se trata del trabajo de toda una vida.

“Se les va a seguir calculando en 25, por una razón simple, creemos que es el trabajo de toda su vida que cotizaron con 25 salarios, pues sería injusto reducirlo a 10, pero esta controversia de tesis de la segunda sala no es de aplicación al seguro social”, expresó.