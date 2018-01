Absurda y ridícula la guerra sucia contra Andrés Manuel: Tatiana Clouthier

Tatiana heredó el ímpetu de su padre, el panista Manuel Clouthier, mejor conocido como Maquío. En marzo de 2005, renunció a su militancia panista y se convirtió en diputada federal independiente con un discurso que cimbró la dirigencia nacional del entonces panista, Manuel Espino, y que sigue haciendo eco: “Veo que las cabezas del PAN están en dirección contraria de las razones que le dieron origen”.

Desde 2005, asegura, se sintió atraída por el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. Pero lo conoció un año después cuando su hermano Manuel Clouthier y ella lo invitaron a cenar en su casa de Monterrey, Nuevo León, y desde esa época, con un perfil más bajo, ha trabajado en convencer a la clase empresarial de los beneficios de la propuesta del tabasqueño.

Desde hace 18 años, Tatiana Clouthier ha organizado tertulias para posicionar la imagen de López Obrador. Y ha sido la encargada de placear a Beatriz Gutiérrez, la esposa del precandidato presidencial, con las esposas de algunos empresarios en el país.

López Obrador anunció el pasado 15 de enero que Tatiana será la coordinadora general de su campaña. El perfil de Clouthier contrasta con las apuestas en operadores políticos que en 2006 y 2012 hizo el tabasqueño: Jesús Ortega y Ricardo Monreal, respectivamente.

“Me sumé a López Obrador porque me recuerda el compromiso con la patria de mi papá”…. de Maquío, el también excandidato presidencial del PAN.

Acepta conversar con El Sol de México en medio de una serie de reuniones con liderazgos políticos de Veracruz. “Me da mucha pena, pero ya ve cómo son las campañas”, justifica.

Y es que en esta delgada mujer nacida el 12 de agosto de 1964, bajo el signo de Leo, recaerán decisiones estratégicas de la campaña. Algunos días operará desde su conocido café en San Pedro de la Garza, Monterrey, y otros, como ayer, viajará por el país codo a codo con el tabasqueño.

Hablamos de cómo se siente trabajar con alguien que muchos han asegurado que no escucha a su equipo y avanza por la libre.

“Discutimos en una mesa varios. Se presentan posiciones…. Hay que considerar que hay un instinto propio del personaje y él usa ese instinto y toma su decisión con base en los elementos que le presentamos. No deja de ser el personaje aun cuando ha entendido que se trabaja y se gobierna con un equipo”, reconoce Clouthier.

Entre las principales funciones de Clouthier estarán convertirse en “el vínculo con aquellos grupos o nichos de la sociedad” en donde López Obrador no ha logrado posicionarse “con la rapidez o la fuerza que se requiere para lograr un triunfo contundente”. También ayudará a Beatriz Gutiérrez a organizar eventos para hablar del proyecto alternativo de nación que representa su esposo.

Desde su incorporación formal al equipo de campaña, Tatiana es una de las estrategas de las redes sociales, muestra de ello son los videos de Amlodipino y de Soy Andrés Manuelovich, donde el tabasqueño se burla de la guerra sucia en su contra y del supuesto financiamiento de Rusia y Venezuela a su campaña.

“Una campaña tan sucia y tan burda no puede generar otra cosa. Fíjate lo absurdo: yo me llamo Tatiana; mi papá me puso así porque estaba leyendo una novela rusa. Y hay quienes dicen que Andrés Manuel me puso ahí porque me llamo así. No podemos tomar con seriedad una cosa tan absurda y tan ridícula y en ese sentido creo que Andrés Manuel ha mostrado la estatura que tiene y su crecimiento y su entendimiento de los momentos”, argumenta.

Y advierte a los adversarios de López Obrador que “hay que tener cuidado cuando te excedes, hay que ser inteligentes para criticar y poner argumentos”.