Acto de unidad en Tijuana ahora será para celebrar: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que la reunión a la que convocó para este sábado en Tijuana, Baja California, será para celebrar, luego del acuerdo entre México y Estados Unidos para evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos.

A través de su cuenta en Twitter @lopezobrador_, el mandatario sostuvo que gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de dichos aranceles, sin embargo la convocatoria para congregarse en Tijuana continúa.

Gracias al apoyo de todos los mexicanos se logró evitar la imposición de aranceles a los productos mexicanos que se exportan a EEUU. Marcelo Ebrard dará detalles del arreglo; de todas maneras, nos congregaremos para celebrarlo mañana en Tijuana a las 5 de la tarde. pic.twitter.com/Cqd79lSJpu — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 8 de junio de 2019

En defensa de México

Cabe recordar, que tras la polémica arancelaria que se suscitó este semana, el Ejecutivo había convocado en una de sus conferencias mañaneras a un acto de unidad en dicho estado "en defensa de la dignidad de México y a favor de la sagrada amistad con el pueblo de Estados Unidos”.

De acuerdo con AMLO, asistirán gobernadores, legisladores, ministros, organizaciones de la sociedad civil, líderes religiosos y demás ciudadanos, para pronunciarse por “fijar con mucha claridad” una postura de amistad y buena vecindad.

Logran acuerdo

Fue el día de ayer cuando tras una larga jornada de diálogo y pronósticos nada favorables, el presidente estadounidense Donald Trump anunció que había un acuerdo con México en aranceles, por lo que las tarifas del 5% que pretendía imponer a partir del lunes 10 de junio quedan suspendidas indefinidamente.

“Esto se está haciendo para reducir o eliminar en gran medida la inmigración ilegal que viene de México a los Estados Unidos. Los detalles del acuerdo se darán a conocer en breve en el Departamento de Estado. ¡Gracias!”, escribió.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 8 de junio de 2019

Asimismo, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard confirmó lo dicho por Trump en su cuenta de Twitter; los aranceles quedaron suspendidos indefinidamente.

No habrá aplicación de tarifas por parte de EU el lunes. Gracias a todas las personas que nos han apoyado dando cuenta de la grandeza de México. — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) June 8, 2019