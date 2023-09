Adán Augusto y su equipo cierran filas con Sheinbaum tras reunión privada

La coordinadora de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, Claudia Sheinbaum recibió este sábado el apoyo de Adán Augusto López y de todo su equipo, para lograr que se convierta en la primera presidenta de México, en el 2024.

En un encuentro privado, celebrado en un hotel de la Ciudad de México, Sheinbaum fue recibida por coordinadores regionales y delegados en México, que apoyaron al exsecretario de Gobernación durante el proceso interno de Morena.

A la salida del encuentro, ambos sólo señalaron a la prensa que se trató de un buen encuentro. ¿Cómo les fue en el encuentro?, se les pregunto: “Bien, bien, fue una buena reunión, pero esperen mañana al Consejo de Morena, ahí nos vemos”, respondió Sheinbaum en medio de gritos de unidad, unidad.

Al encuentro también asistió el líder nacional de Morena, Mario Delgado, quien tras la reunión dijo que el objetivo de la reunión fue fortalecer la unidad del movimiento de la 4T, tras la contienda interna que hubo.

Cuestionado sobre el riesgo de una ruptura del partido tras las declaraciones del también aspirante presidencial, Marcelo Ebrard, quien tras perder la encuesta para la candidatura del partido dijo que ya no tenía lugar en Morena, Mario Delgado dijo que se mantiene la comunicación con ex canciller para que no suceda eso.

Se tiene previsto que Ebrard Casaubon anunciará el próximo lunes la decisión sobre que sigue en su carrera política, luego de rechazar los resultados de la encuesta de Morena que dio el triunfo a la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, y advirtiera que ya no hay espacio en el partido para él.





Reunión de Claudia Sheinbaum y Adán Augusto en el hotel Hilton Centro Histórico. Foto: Omar Flores | El Sol de México

El primero en llegar a la reunión fue el ex secretario de Gobernación, quien arribó solo al hotel en medio de gritos de "No estás solo, no estás solo", "Adán, amigo, tu equipo está contigo".

Sheinbaum llegó al lugar poco después de las 13:00 horas y fue recibida por Adán con un abrazo.

El encuentro duró una hora aproximadamente .