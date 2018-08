Agustín Basave renuncia al PRD tras "perder la esperanza de redención"

Agustín Basave, exlíder nacional del Partido de la Revolución Democrática, presentó su renuncia a la militancia partidista.

“Con tristeza pero con convicción he decidido terminar mi afiliación al PRD: si bien me entristece separarme de su militancia, lo hago convencido de que ya no existen las condiciones para que el perredismo se libere de sus desviaciones cupulares”, se lee en la carta entregada al actual líder, Manuel Grandos, con fecha 28 de agosto.

Y añade: "Hoy, tras las elecciones del 1 de julio y el trastrocamiento del mapa político-partidista de México, no me cabe la menor duda: sin brújula ética el PRD no podrá salir de su extravío".



Basave se suma así a la lista de exdirigentes que dejan las filas del sol azteca, como lo hicieran Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Andrés Manuel López Obrador, Amalia García, Rosario Robles, Leonel Godoy y Pablo Gómez.