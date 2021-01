Alcahuetes y paleros: AMLO insiste en desaparición de organismos autónomos

Tras calificar de "alcahuetes y paleros" a organismos como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos (Inai), el presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en su propuesta de desaparecerlos para que secretarías de Estado los absorban.

En conferencia matutina, el mandatario dijo que el gobierno federal no tiene que estar pagando por un organismo que "simula y solo sirvió para esconder prácticas corruptas con la complicidad de funcionarios que tienen salarios de hasta 300 mil pesos mensuales".

➡️ Mantente informado en nuestro canal de Google Noticias

"No tenemos por qué estar pagando por un organismo que sirve para esconder prácticas corruptas, no podemos destinar mil millones de pesos. Hacer esta reforma administrativa no implica despedir a los trabajadores".

Cuestionado sobre el tema, López Obrador señaló que si desaparecen estos órganos independientes "creados por el neoliberalismo", el gobierno no se quedaría sin contrapesos pues, dijo, "para eso está el Poder Legislativo".

➡️ SFP multiplica servidores públicos con declaraciones patrimoniales

Desde la primera semana del año, el Presidente de la República propuso que distintas secretarías absorberían tareas y facultades de órganos técnicos como el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai), entre otros, con la finalidad de impulsar ahorros en la administración pública.

El 14 de enero, insistió que la eliminación comenzaría con 200 órganos autónomos que no tienen sustento en alguna ley del marco jurídico nacional, entre los que se encuentran los creados por decreto.





|| Con información de Jacob Sánchez ||