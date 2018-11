Alcaldes defenderán sus recursos

No estamos de acuerdo con los superdelegados, con la Guardia Nacional ni dispuestos a que se reduzcan las participaciones municipales, advirtió la presidenta de la Conferencia Nacional de Municipios de México (CONAMM), Laura Fernández Piña, y señaló que los alcaldes de todo el país buscarán un acuerdo con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que los primeros ediles de todos los partidos quieren participar en todos los programas de seguridad y afirmó que para los municipios la Guardia Nacional no es una opción, pues el mando único no ha sido una buena solución, finanzas y agenda legislativa, ya que hasta ahora no ha atendido sus llamados al diálogo.

Acompañada por los alcaldes Yolanda Tellería, de Pachuca; Jaime Heredia, de Teotihuacán, y Anabell Ávalos, de Tlaxcala, dijo que en la reunión de ayer se definió el llamado a que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 garantice que no habrá ningún recorte a los recursos para municipios por vía participaciones o aportaciones federales, ya que representan la mayor parte de los ingresos de los gobiernos locales.

Asimismo, que todos los inmuebles, sin excepción, paguen impuesto predial, impulsar el modelo policial de mando mixto y replantear la figura de superdelegado propuesta por el nuevo próximo gobierno federal. Además, reformar el artículo 115 Constitucional, de tal modo que se eliminen las exenciones en el pago del impuesto predial a los inmuebles que no lo pagan.