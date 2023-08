Alfaristas dejan plantado a Dante Delgado en reunión de la Comisión Operativa de MC

Los senadores Clemente Castañeda y Verónica Delgadillo, que respaldaron al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, en su ruptura con Movimiento Ciudadano, dejaron plantado al dirigente nacional del partido, Dante Delgado, en la reunión de la Comisión Operativa del partido que se realiza este día.

Así lo informó el propio Dante Delgado al ingresar al hotel de la alcaldía Benito Juárez donde se lleva a cabo el encuentro, sin embargo, el líder emecista aseguró que Verónica Delgadillo le explicó el motivo de su ausencia, pero no la compartió con los medios de comunicación presentes.

El miércoles, los dos senadores firmaron junto con decenas de liderazgos de Movimiento Ciudadano en Jalisco un desplegado en el que respaldan la postura de Enrique Alfaro y acusan a Dante Delgado de querer imponer en el partido una visión que no comparten.

“Lo decimos alto y claro: respaldamos, entendemos y compartimos la legítima posición adoptada por Enrique Alfaro. No podemos normalizar nuestra presencia en un proyecto político que ha decidido minimizar a Jalisco. No podemos aceptar que nuestra opinión sobre el futuro político de nuestro movimiento sea ignorada sistemáticamente. No podemos permitir que desde una oficina de la Ciudad de México se quiera imponer una visión que no compartimos”, expresaron los inconformes.

El 22 de agosto, el gobernador de Jalisco sentenció: “yo ya no tengo interés de participar en un proyecto que no entiendo, que se construye de manera unilateral y que simple y sencillamente nos quiere someter a todos a la voluntad de quienes coordinan el partido a nivel nacional, no quiero pelear ni disputar nada, que ellos tomen sus decisiones y que tengan suerte”.

Sobre la ruptura de Enrique Alfaro con el partido, Dante Delgado dijo que se debe respetar la decisión personal del gobernador de "apartarse de las decisiones políticas de Movimiento Ciudadano" y reiteró su reconocimiento al trabajo del mandatario jalisciense.

Agregó que la última vez que habló con Enrique Alfaro fue el 11 de agosto en el cónclave que tuvo lugar en la Ciudad de México y a partir de ese día no han tenido comunicación el mandatario.

Dante Delgado no precisó el motivo de la reunión de la Comisión Operativa y se limitó a decir que lo que se espera "es que todos salgamos convencidos de que vamos a trabajar para la victoria electoral porque no se puede lograr la victoria electoral si no se trabaja y se lucha por ella".