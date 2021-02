Alzar la voz para cambiar al mundo y escribir otra historia: Alberto Fernández

Para el presidente de Argentina, Alberto Fernández, no habrá otro tiempo mejor que el actual para darle vuelta a la historia del mundo, porque si no, vamos a seguir viviendo con más desigualdad y con injusticia. “Ese es el desafío que tenemos como Continente, primero unirnos, y segundo alzar nuestra voz en el mundo y decir: nosotros también tenemos derechos a crecer y a desarrollarnos.

“Hasta cuando podemos seguir viendo esto sin reaccionar, sin alzar la voz; porque si no es este el momento de alzar la voz para cambiar, no habrá otro momento, no va a ver otro momento más crítico que este, no va a ver un momento en que las reglas establecidas se pongan más en crisis que este momento’’.

En un discurso reflexivo ante el Pleno del Senado, recordó que millones de latinoamericanos están viviendo al margen, sin salud, sin educación, sin trabajo y pregunto ¿cuánto tiempo más esta sociedad va a poder soportar eso?, “porque tengo la certeza de que no da para mucho más’’.

“Aliento la esperanza de que este sea el tiempo en que América Latina, se ponga de pie, y sea capaz de plantearle al mundo su palabra revulsiva para cambiar, para hacerlo más igual, más justo; para acabar con la discriminación en materia de raza, sexo, para que la mujer deje de ser golpeada, asesinada, para que la mujer progrese en su trabajo como puede hacerlo cualquier hombre, para que no haya diferencia salarial. Cuánto tiempo más vamos a esperar para alzar la voz y decir: basta y escribir otra historia’’.

El presidente de Argentina, en sesión solemne, señaló que vivimos en el Continente más desigual del mundo, un triste designio que padece Latinoamérica, en este lugar la riqueza se concentra en pocos y la miseria se distribuye en millones.

“Han quedados condenados al pozo de la pobreza, a la marginación millones de habitantes de este Continente; han quedado una y otra vez olvidados por las políticas implementadas.

“En América Latina uno puede ver esa cultura del descarte permanentemente, esa cultura que dice este mundo ha sido construido para los que estamos acá, el resto sobra. “Pensar un mundo para unos pocos donde el resto queda olvidado’’.

El mandatario de Argentina dijo estar planteando si de una vez por todas el capitalismo no tiene que tener una ética que ha perdido, estoy planteando si de una vez por todas el capitalismo no debe tener un contenido moral que ha ido perdiendo en el tiempo.

“Ese capitalismo virtuoso donde alguien invertía y alguien trabajaba, juntos producían y daban más trabajo; Todavía podemos recuperarlo, tirando por la borda ese capitalismo especulativo, que medra con los derivados financieros, donde unos pocos hacen fortuna en minutos y vuelven pobres minuto a minutos a millones de seres humanos’’.

No es momento de pensar en cambiar todo eso, no es esta la hora de darnos cuenta que no podemos seguir así, dijo a los senadores expectantes ante el discurso.

“Nosotros somos parte del mundo que parece vivir en un limbo. Los más poderosos tienen la riqueza que necesitan, los países pobres a veces les condonan deuda, a veces les hacen quitas y a veces alguien se acuerda de ellos y les dan más tiempo para pagar su deuda; pero en medio estamos los países de renta media, a los que nadie atiende, ahí están muchos países latinoamericanos. “Estamos muy lejos de ser parte de ese mundo central y estamos muy cerca de parecernos a los países pobres, pero no nos dan los perdones que les dan a los pobres y nos tratan como si fuéramos ricos’’.

Termino diciendo que los que eran buenos antes de la pandemia, se volvieron fuenísimos después de la pandemia; pero los que eran malos antes de la pandemia se volvieron peores después de la pandemia.