Presidencia asegura que Jaime Bonilla será investigado por asesinato de Lourdes Maldonado

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se le tenga confianza a su gobierno en las investigaciones en torno al homicidio de la periodista Lourdes Maldonado y subrayó que todos los implicados serán investigados, incluido el ex gobernador Jaime Bonilla.

Al ser cuestionado por el asesinato de Maldonado, en Tijuana, Baja California, el pasado 23 de enero, y los señalamientos que hizo en vida la comunicadora en contra de Jaime Bonilla, ex gobernador de esa entidad, el presidente López Obrador aseguró que todos van a ser investigados y no hay impunidad.

Sociedad ¿Quién es Lourdes Maldonado? La segunda periodista asesinada en Tijuana en una semana

“Vamos a cumplir con el compromiso de hacer una investigación a fondo, ya inició esta investigación y les vamos a ir informando periódicamente, siempre y cuando no nos afecte en el avance de el conocimiento de las posibles causas, los móviles, los responsables, los autores intelectuales (…), pero ya estamos trabajando y, sobre lo otro (la investigación a Bonilla) no hay impunidad”, aunque al mismo tiempo a que “no hagamos politiquería en un asunto tan serio”.

➡️ La periodista Lourdes Maldonado estaba feliz tras ganar a Bonilla

Maldonado había ganado un laudo a Bonilla, derivado por una querella laboral que mantenía desde hacía nueve años atrás, por lo que una empresa de comunicación del ex gobernador iba a ser embargada para pagar a la periodista.

Ayer, el Gobierno lopezobradorista envió a funcionarios federales a Tijuana, para investigar el asesinato de Maldonado y también el del fotoperiodista Margarito Martínez, ocurrido unos días antes, quien presuntamente recibió amenazas por su trabajo periodístico de un ex policía municipal.

El presidente mencionó que sus opositores “se aprovechan de estas circunstancias y andan zopiloteando” con estos casos y agregó que hay mucha falsedad e hipocresía.

Sobre el posible nombramiento de Bonilla como miembro de su Gabinete, dijo que eso se verá más adelante.

Por otra parte, el presidente se valió de este tema para defender al polémico historiador Pedro Salmerón, quien es señalado por acoso sexual y mencionó que Panamá envió una carta a su Gobierno, derivada del nombramiento del académico como embajador de México en ese país, aunque no abundo en los detalles de la carta.

Asimismo, pidió respeto a Salmerón y a su familia y recalcó que hay una campaña en su contra carente de pruebas, así como ocurrió en su momento con Rosario Ibarra cuando la designó titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Finalmente, el presidente señaló a la periodista Carmen Aristegui de haber tergiversado su declaración ayer, en torno a Rogelio Jiménez Pons y su cambio en Fonatur, respecto a una nota con el encabezado “Culpa AMLO a Jiménez Pons por retraso en Tren Maya”.

En este sentido, el presidente recalcó: “yo no dije eso, yo no lo culpé”, aunque el presidente sí reprochó ayer a Jiménez el retraso de esta obra.