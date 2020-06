AMLO atribuye a elecciones de 2021 la conformación de bloques de oposición

El presidente Andrés Manuel López Obrador no permitirá ningunear ni menospreciar a la investidura presidencial.

“No me voy a dejar, permitir que se menosprecie, ningunear la investidura presidencial, tiene que haber respeto, no lo que sucedió recientemente de que un gobernador –Jalisco- acusa que el Gobierno federal o desde los sótanos del poder se alienta a grupos opositores en ese estado. Ya no se está en los tiempos de autoritarismo, ya no hay sótanos donde encerraban a los opositores en Gobernación.

Al responder sobre la reunión de gobernadores panistas en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el mandatario dijo que no caería en dimes y diretes; gobierno con apego a la constitución y a lo establecido en las leyes. Existe una Ley de Coordinación Fiscal que establece como se distribuyen los fondos, y hay participaciones federales y se entrega puntualmente a los estados lo que por ley corresponde, sean del partido que sean.

Durante su gira por el Estado de Veracruz, López Obrador destacó que todas las entidades reciben sus participaciones, no como era antes.

Que es lo que pasa, vienen las elecciones ya, en 15 estados, elección de gobernadores, Chihuahua, Querétaro; se quiere tener un posicionamiento político, es legítimo, se entiende; también vienen elecciones para renovar la Cámara de Diputados, quieran los partidos opositores tener mayoría en la Cámara, ganar esas gubernaturas.

Lo único que pido, añadió López Obrador, que actúen con responsabilidad, una es el oportunismo y otra el gobierno, partido es una parte y gobierno es todo, actuar todos con responsabilidad.

Ya es distinto en la Secretaría de Gobernación, se encarga de asuntos políticos que tienen que ver con el diálogo las diferencias de manera pacífica y los derechos humanos.

La monarquía no puede imponerse como forma de gobierno y nosotros somos liberales.