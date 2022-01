AMLO celebra regreso a clases en la UNAM; la compara con el Colegio Militar

El presidente Andrés Manuel López Obrador celebró, con ironía, que la UNAM revise la reapertura de clases presenciales y calificó que eso es un avance, mientras equiparó a la Máxima Casa de Estudios con el Colegio Militar, institución que durante toda la pandemia no ha suspendido sus actividades.

"Celebro de que la UNAM dio a conocer que va a empezar a analizar si conviene el regreso a clases presenciales, ya es un avance", dijo entre risas el titular del Ejecutivo federal, en su conferencia matutina de este miércoles, mientras agregó: "A veces no son buenas las comparaciones pero sí ayuda a entender ciertas cosas y, además, en tiempos de democracia en donde tenemos que debatir: Miren hasta en los tiempos más difíciles de la pandemia no dejaron los del Colegio Militar de impartir clases, no se cerraron los planteles, cuidaron con un protocolo de salud y no se interrumpieron las clases", subrayó el presidente.

López Obrador aseguró que en las instituciones castrenses no hubo problemas mayores de contagios, por ello, dijo que se tiene que avanzar en la reanudación de las clases presenciales e informó que hay 259 escuelas cerradas por contagios de COVID, mientras contrastó que hay 187 mil 832 escuelas abiertas.

El presidente manifestó con respecto al avance de las clases durante la cuarta ola de la pandemia: "afortunadamente no hemos tenido problemas mayores de salud, sobre todo en niños y adolescentes" y agregó que su gobierno está pendiente del regreso a clases y "protegiendo al pueblo".

Subrayó incluso que es importante que se reanuden las clases presenciales porque eso beneficia la convivencia entre alumnos y maestros y ponderó que el regreso ha sido voluntario.

En este sentido el titular del Ejecutivo federal aprovechó para acusar a sus opositores de que, supuestamente, están en contra del regreso a clases y agregó que en tanto los niños estaban encerrados en sus casas durante la pandemia.

Sigue en pie la propuesta del gobernador priista Quirino Ordaz como embajador en España

Por otra parte, mencionó que la ratificación de Quirino Ordaz como embajador de México en España está avanzando y destacó que hay buenas relaciones con ese país. Resaltó que en su administración hay una nueva relación con España y recordó que envió una carta para pedir que el gobierno español se disculpara con los pueblos originarios de México, pero indicó que no le respondieron la misiva, "no hubo entendimiento en eso", puntualizó.

Ya no hay toma de casetas, afirma AMLO

En otro orden de ideas, el mandatario aseguró que "ya no hay toma de casetas" en el país y que se han logrado ahorros importantes desde que se impide este ilícito, mientras aseguró que había grupos que se dedicaban a ello. También, adelantó que este jueves dará detalles de cómo se ha logrado impedir la toma de casetas.

Afirmó que, hasta hace un año, todas las casetas de Nayarit, Sinaloa y Sonora estaban tomadas y, en el Centro del país, las de Morelos e Hidalgo también. Finalmente, el mandatario reconoció que, en la caseta del Sol, hacia Acapulco ocurren la toma de la misma.