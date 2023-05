AMLO confirma espionaje a Alejando Encinas, pero niega que fuera la Sedena

El presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó que se estuvo espiando al subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, aunque minimizó este hecho y dijo que no se sabe quién lo hizo. Asimismo rechazó que pudiera ser la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Luego que el diario estadounidense The New York Times reveló que Encinas Rodriguez fue objeto de espionaje con el programa informático malicioso Pegus, el presidente expresó que Encinas si le comentó que fue vigilado, pero que él le sugirió no preocuparse.

“Si me lo comentó y le dije que no le diera importancia, que no había ninguna ninguna intención de espiar a nadie”, puntualizó en su mañanera.

De acuerdo con un reportaje publicado el lunes por The New York Times, el subsecretario Encinas Rodriguez, principal funcionario de derechos humanos del país, fue infectado con el programa espía Pegasus cuando investigaba abusos de las Fuerzas Armadas.

“Su celular (de Alejandro Encinas) ha sido infectado varias veces –incluso, el año pasado, mientras lideraba la Comisión de la Verdad del gobierno sobre la desaparición–, lo que le dio a los piratas informáticos acceso ilimitado a toda su vida digital, de acuerdo con las cuatro personas que han hablado de este asunto con él”, indica el diario estadounidense.

López Obrador dijo que su gobierno no investigará a la Sedena por la probable vigilancia a Encinas porque, asegura, eso no se hace en su administración. Además, dijo no saber si se trata de Pegasus u otro programa espía.

“No, es que nosotros no expiamos, no somos iguales y no torturamos y en este gobierno no hay masacres como en los otros anteriormente y se respetan los derechos humanos”, atajó.

Luego que el presidente reconoció que Encinas sí fue objeto de espionaje, dijo que no se sabe quien lo hizo y cuestionó al grupo de ciberactivistas Guacamaya, quienes robaron información de la Sedena.

“¿De dónde salen las guacamayas?, ¿a ver?… que le sirvieron a Claudio X González, a Carmen Aristegui, para dar a conocer el espionaje y además que hackearon a la Secretaría de la Defensa. ¿Son mexicanos son extranjeros? ¿ Por qué no se va a conocer la fuente? Porque hackearon también en otros países de América latina las guacamayas y a ejércitos de otros países. Entonces no hay que darle importancia a eso”, reprochó el mandatario.