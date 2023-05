AMLO defiende nuevo decretazo para que corruptos no puedan frenar obras

El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó su decisión de emitir un nuevo decreto para considerar las obras del Gobierno, como el Tren Maya, como asuntos de seguridad nacional y de interés público, porque quiere protegerlas de la corrupción.

“El que se reserve una obra de estas como de seguridad nacional o de interés público no significa que no se va a informar” dijo el mandatario este viernes en su conferencia mañanera.

Subrayó que todas sus obras de gobierno las está concretando con mucho esfuerzo “y enfrentando a la gente irresponsable, sectaria, mafiosa, que no quisieran que se hiciera nada, que nada más piensan en ellos, muy egoístas, soberbios, corruptos".

"Por eso ayer se tomó la decisión de enviar un decreto para que toda esta región se convierta en una región, sobre todo, los ferrocarriles, los puertos, los aeropuertos, en una zona de seguridad nacional y de interés público”.

Al mencionar que el Tren Maya “es el futuro” para el sureste, el mandatario añadió al referirse a sus opositores:

“Sí, tenemos que proteger estas obras, porque estos insensatos irresponsables, corruptos, además estos antipatriotas, pueden parar las obras como ha sido su intención”.

Ayer, el presidente López Obrador publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un nuevo decreto en el que clasifica las obras del Tren Maya y del corredor Transístmico como de seguridad nacional.

Resaltó que no está inventando sus acusaciones contra sus opositores, por lo que asueto que es necesario blindar sus obras prioritarias, “no estoy hablando al tanteo y tenemos que proteger y blindar estas obras de interés nacional y de interés público”.

El mandatario explicó que su decreto no es para que la gente no sepa cuánto se gasta en dichas obras, sino para que no las frenen sus opositores.

“¿Por qué?, ‘es que no quiere el presidente que se sepa cuánto se está invirtiendo en el Tren Maya porque hay negocios o hay corrupción’, no, nosotros no somos iguales, no somos corruptos. Yo lo que estimo más en mi vida es la honestidad”, aseguró López Obrador.

Recalcó que “no hay ninguna disposición legal para negar información, pero eso es parte de la propaganda en contra de nosotros. Es decir, ‘no quieren que se sepa nada de nosotros’, no, la Auditoría Superior de la Federación está constantemente haciendo su trabajo en todos los contratos y en todas las obras, y no hay ningún problema en eso”, aseveró el mandatario.

Ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) echó abajo un acuerdo del presidente que ordenaba blindar la información de sus obras prioritarias, al ser consideradas igualmente de seguridad nacional, por eso el presidente dijo hoy que su nuevo decreto contempla proteger a los aeropuertos de Tulum, Chetumal y Palenque, que se encuentran en construcción y rehabilitación, respectivamente, por parte del Ejército.