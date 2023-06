AMLO desestima impugnación de MC para sancionar a corcholatas por actos anticipados de campaña

El presidente Andrés Manuel López Obrador desestimó que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) pueda sancionar a sus corcholatas presidenciales por actos anticipados de campaña, luego que el partido Movimiento Ciudadano (MC) presentó una queja ante la dependencia de justicia en contra de los aspirantes presidenciales morenistas.

El pasado lunes, Movimiento Ciudadano anunció que impugnó ante el TEPJF el acuerdo del domingo del Consejo Nacional de Morena, en el que se define el proceso para elegir a su coordinador de los Comités de Defensa de la Cuarta Transformación, y que después de convertirá en el candidato presidencial.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, y el diputado Salomón Chertorivski presentaron un recurso de imugnación ante el (TEPJF) en contra de la convocatoria de Morena para que sus aspirantes a la candidatura presidencial realicen mítines por más de 70 días.

Ambos dijeron que buscan promover un juicio para proteger los derechos político-electorales de la ciudadanía y aseguraron que la convocatoria va en contra de la Constitución.

"El acuerdo del Consejo Nacional de Morena viola las leyes electorales y la Constitución de este país", señaló en sus redes sociales.

"Ignora los plazos de la ley, desprecia la fiscalización y rompe con los principios de equidad en la contienda y de legalidad", agregaron.

Frente a esto, el jefe del Ejecutivo federal consideró este martes que los aspirantes de Morena que quieren sucederlo no están infringiendo la ley.

“Estoy enterándome que el precandidato o coordinador es quien va a dirigir el Movimiento de Transformación hacia delante, la defensa de la Transformación”, justificó.

“Ya en septiembre dan a conocer quién gana la encuesta para ser coordinador o coordinadora del Movimiento de Transformación ya hay una dirigenta (sic) o un dirigente que tiene la batuta para encabezar todo”, dijo el presidente.





AMLO habla sobre reunión con corcholatas

También recordó que el lunes de la semana pasada cenó con gobernadores y corcholatas y les dio su punto de vista para seleccionar a su sucesor y les recordó que “el presidente y los gobernadores no podemos apoyar a nadie ni hablar mal de nadie, entonces yo ya no me voy a ocupar de eso, hasta que haya un coordinador de defensa de la transformación”, indicó.

El presidente López Obrador dijo que es bueno que se lancen bases para los aspirantes presidenciales, sin embargo, expresó que no quiere que la oposición vaya a Palacio Nacional hacer campaña.

“Yo dije que qué bueno (qué seleccionaran candidato) nomás que no quieran venir hacer campaña aquí”, concluyó.

El mandatario federal también dijo en referencia a la cargada qué hay de gobernadores a favor de Claudia Sheinbaum que “el pueblo está muy politizado y a quien vea queriéndose pasar de listo le va a perder simpatía”.

Sobre las normas aprobadas en el Consejo Nacional de Morena para que los aspirantes presidenciales eviten ir “a medios reaccionarios y conservadores”, el tabasqueño dijo que “está más que demostrado que la mayoría de los medios son de manipulación y están al servicio de la oligarquía”.

López Obrador aprovechó para arremeter en contra de los medio de comunicación y acusó que están al servido de intereses creados y no informan. Sostuvo además que los medios informativos tienen una actitud política y quiénes luchan por la transformación están en su derecho de cuestionarse en no ir a esos espacios de comunicación.