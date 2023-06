PAN celebra la renuncia de Sheinbaum: “es la mejor noticia para los chilangos”

“La salida de Claudia Sheinbaum del Gobierno de la Ciudad es sin duda, la mejor noticia que pueden recibir las y los chilangos, luego de las constantes ausencias, omisiones y pendientes que deja la actual mandataria”, consideró Andrés Atayde, presidente del PAN en la Ciudad de México.

A través de un comunicado, el líder panista aseguró que el constante ausentismo de Sheinbaum Pardo solo demostró el uso político de recursos públicos con fines electorales al margen de la ley electoral y propició que todos los problemas públicos se acrecentaran.

“Su constante ausencia propició que los grandes problemas de la Ciudad de México se hicieran más grandes. Para cumplir con las y los chilangos debió haber renunciado antes”, dijo.

Te recomendamos: AMLO arremete contra Xóchitl Gálvez: "Siempre ha estado en contra del pueblo"

“Por supuesto que en Acción Nacional celebramos que Claudia Sheinbaum haya decidido dejar su cargo. Hace meses que ya habíamos planteado su renuncia, sobre todo ante las distracciones que tenía por su aspiración política”.

Atayde opinó que el Gobierno de Claudia Sheinbaum concluye con saldo negativo y estimó indispensable que su próxima sucesora o sucesor se comprometa a gobernar de tiempo completo.

Política AMLO anuncia reunión con gabinete para tratar tema de las renuncias

“La nueva o nuevo Jefe de Gobierno no debe ser un títere. Exigimos una Jefa o Jefe de Gobierno de tiempo completo, que se ponga a trabajar y resuelva, a la brevedad, los pendientes que Claudia Sheinbaum no pudo o no quiso resolver, sobre todo en materia de seguridad, movilidad y empleo”.

En su mensaje de despedida este lunes, Claudia Sheinbaum dijo que la Ciudad de México se queda en buenas manos.

“En la Ciudad de México se queda un equipo de gobierno de primera, como ninguna entidad de la república lo tiene. Les garantizo que con ellos se finalizarán la Línea 1 del Metro, el reforzamiento de la línea 12, el Tren Interurbano, la planta solar en la Central de Abasto y algunas otras obras públicas trascendentes”, destacó Sheinbaum.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sobre quién desea que sea su sucesor, desde la semana pasada trazó el perfil de la persona correcta: que sea honesta, que conozca la ciudad, y que tenga capacidad.