No le tengo confianza al INE: AMLO

“Yo no le tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo”, afirmó el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre la actuación del Instituto Nacional Electoral (INE), tras señalar que no descarta una reforma en materia electoral para "establecer una auténtica democracia".

"Todo lo que ayude a que haya democracia, que no haya simulación, que no haya injerencia de grupos intereses creados, del poder político y del poder económico, que sea un órgano verdaderamente autónomo e independiente, pero realmente independiente. Yo no le tengo confianza, yo le tengo confianza al pueblo”, indicó durante su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

“Lo que pasó el 18 fue por el pueblo, que la gente salió a votar y a cuidar el voto, pero yo he padecido de los de arriba, los padecí mucho. Nos robaron la Presidencia, se prestaron al fraude. Entonces, ojalá y las cosas cambien, mejoren, pero depende mucho una elección de la gente, del pueblo, lo que decía el cura Hidalgo y lo repetía el presidente Juárez: el pueblo que quiere ser libre, lo será”, agregó.

Asimismo, cuestionó el presupuesto que recibe el INE y dijo estar seguro que es el más costoso del mundo:

"Cuánto cuesta el organismo encargado de organizar las elecciones, el INE, estoy seguro que es el más costoso del mundo y no sólo es lo que cuesta, los resultados".

“Nada más que pase el proceso electoral, vamos a enviar iniciativas para seguir ahorrando y terminando con lujos y gastos excesivos; vamos a ver cuánto cuesta el Poder Legislativo y el INE”, agregó.

López Obrador señaló que la reforma electoral está en sus agenda a pesar de la próxima renovación entre los consejeros del INE.

“Hay que aclarar que al presidente del INE y creo que uno o dos consejeros más, ya se les vence su periodo, no sé si este o el año próximo, entonces para que no se piense que se está en contra del (consejero) presidente, ya él va a terminar, está por concluir su periodo, esto tenerlo en cuenta”.

Pide combatir al INE de manera pacífica

Después de que Morena y Félix Salgado Macedonio amenazara a los consejeros del organismo, el mandatario pidió combatir al INE “de manera pacífica”.

"Hay que luchar en contra del fraude de manera pacífica, esa es la recomendación. No a la violencia", expresó.

Salgado Macedonio amenazó el lunes en una concentración frente al INE con ir a "buscar" a los consejeros del organismo a sus casas y dar a conocer dónde están sus domicilios.

En la manifestación, apoyada por el presidente de Morena, Mario Delgado, se escenificó con una corona de flores la muerte del INE, organismo independiente encargado de convocar y fiscalizar las elecciones.

Refrendando una vez más su apoyo a Salgado Macedonio, López Obrador sostuvo que "defender la democracia tiene que darse en el marco de la legalidad de manera pacífica".

Y aunque dijo no justificar las palabras de Salgado Macedonio, aseguró que "los que crispan el ambiente electoral también son los que hacen fraude".

"Querer impedir que un candidato participe, ¿no es también un agravio y un atentado a la democracia?", cuestionó el presidente, quien sugirió que la anulación de la candidatura obedece a "intereses creados".

El INE tiene que decidir este martes si suprime definitivamente la candidatura de Félix Salgado Macedonio luego de que el Tribunal Electoral le ordenara la semana pasada revisar la sanción impuesta.













Te recomendamos el podcast ⬇️

Spotify

Apple Podcasts

Google Podcasts

Acast

Deezer

Amazon Music