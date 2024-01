AMLO pretende cambiar las reglas para las consultas populares

El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que dentro de su paquete de iniciativas de reforma constitucional, que presentará el 5 de febrero, incluirá una propuesta para reducir el porcentaje de participación en las consultas populares a 30 por ciento para que así sean vinculantes.

Este jueves en su conferencia mañanera subrayó que se debe hacer valer la democracia participativa: “que si un presidente llega y a los dos, tres años no tiene el respaldo, no tiene el apoyo del pueblo, se pueda hacer una consulta y se le pueda sustituir. Y para que sea una reforma válida, que tenga valor legal, que sea vinculatoria, en vez de 40 por ciento de participación, estoy proponiendo, se los adelanto, 30 por ciento de participación”.

También puedes leer: Organismos de DH no están contemplados en el paquete de reformas: AMLO

El presidente destacó varias de las reformas de carácter político que ha realizado durante su gobierno, como que el presidente pueda ser juzgado por cualquier delito, que no tenga fuero y, también, la revocación de mandato.

Política Presentará AMLO paquete de reformas el 5 febrero

Dijo que su propuesta es para que se anime la gente a usar más la revocación de mandato. “Ahora no se hacen consultas porque para que sean vinculatorias se necesita el 40 por ciento; no 30 por ciento, para que se animen, porque cuando participé y el INE llevó a cabo la revocación de mandato, la oposición, los conservadores, llamaron a no participar, para que no se llegara al 40”, sostuvo el tabasqueño.

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

El proceso para la de revocación de mandato es un mecanismo legal que propuso el mandatario al Congreso y se aprobó en septiembre de 2021.

Dicho instrumento sirve para que la ciudadanía solicite la conclusión anticipada del cargo de cualquier titular de la Presidencia de la República, senador o diputado, a partir de la pérdida de la confianza.

La revocación de mandato podrá ser requerida por una sola vez durante el ejercicio del encargo, debiendo ser solicitada a partir del inicio de la segunda mitad del cargo.

Recientemente, distintos congresos de la Federación han avalado la revocación de mandato para que se le retire del cargo a algunos gobernadores. Tal es el caso del estado de Sinaloa, donde apenas en esta semana fue aprobada dicha reforma a su constitución local.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

Sin embargo, opositores y especialistas ven como una trampa la revocación de mandato que propuso López Obrador, pues se sometió a ella en abril de 2022, a sabiendas que no alcanzaría el 40 por ciento de los votos y vieron en este proceso un ejercicio meramente populista dado que fueron sus propios simpatizantes quienes promovieron la revocación y apenas obtuvo un 17.7 por ciento de participación.