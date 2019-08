AMLO será puro discurso y nada de resultados para el 1 de septiembre: 'Alito' Moreno

El presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro Moreno, estuvo en Guadalajara y adelantó que este primero de septiembre el Presidente de la República no tendrá nada positivo que informar ante los mexicanos, pues sus políticas no han dado resultados, excepto una evidente desaceleración de la economía, incremento de la inseguridad, desabasto de medicamentos, total abandono al campo mexicano, entre otros males.

Con mucho orgullo asisto a la Ceremonia de Clausura de los trabajos del Congreso Nacional Extraordinario de la @CNC_CEN. Mi felicitación y reconocimiento por sus #81AñosCNC de lucha por el campo mexicano. pic.twitter.com/P4Dz19gJc9 — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 28, 2019

“Yo quiero dejar claro, no hay resultados, primer informe y no hay resultados, no hay avances, no hay crecimiento económico; vean la tragedia que ocurrió en Coatzacoalcos, Veracruz, van más de 25 muertos. Que se atienda, se resuelva y se den resultados, muchas propuestas, mucho discurso y no se cumple nada.” expresó ante los medios el líder tricolor.

Mencionó que en el primer semestre de 2018 se generaron poco más de 530 mil empleos, el primer semestre de 2019 fueron poco más de 305 mil, 42% disminuyó la generación de empleos, tampoco hay inversión, no habrá crecimiento económico según las propias cifras oficiales.

La @CNC_CEN es la organización campesina más grande e importante de todo el país. En el @PRI_Nacional trabajamos fuerte todos los días para dar respuesta a las causas de este gran sector. #81AñosCNC pic.twitter.com/NA6MzmfxOE — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) August 28, 2019

Alejandro Moreno recordó que la administración federal debe generar más y mejores condiciones de vida para los mexicanos y se ve todo lo contrario.

“El tema de desabasto de medicamentos, hoy se están muriendo los niños con cáncer, ¡no hay medicamentos! eso es muy complicado, es una tragedia, es irresponsable y este gobierno debe dar resultados” reiteró.

En el tema de seguridad, reconoció el trabajo de las Fuerzas Armadas, Ejército, Marina y Fuerza Aérea, pero sobre la política de seguridad del Gobierno Federal no se ven resultados, por el contrario, han aumentado los homicidios en el país, los feminicidios.

“Es un gobierno que no ha dado resultados y que se vean los contrastes y los mexicanos se den cuenta que fue un error votar por Morena.”

Agregó que no se puede tener diálogo con grupos delincuenciales y por otra parte presentar iniciativas de ley para dejar fuera del castigo a quienes cometieron delitos como Napoleón Gómez Urrutia o Elba Esther Gordillo.

Sobre la detención de Rosario Robles, el presidente del PRI dijo que su partido tiene respeto total al estado de derecho y quien viole la ley, tenga nombre y apellido, se le debe sancionar, “sea del partido que sea”; pero, no hay que politizar la justicia, ni judicializar la

política, simplemente se respete el estado derecho, se respete la ley”, aseguró.