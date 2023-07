AMLO violó secreto fiscal con información de empresas ligadas a Xóchitl Gálvez: extitular de Condusef

El presidente Andrés Manuel López Obrador cometió una “flagrante” violación del secreto fiscal al revelar los datos de las empresas en los que tiene participación la senadora Xóchitl Gálvez y su hija Diana Vega Gálvez, lo que podría configurarse como un delito federal, advirtió el exdirector de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), Mario Di Costanzo,

“Lo hecho por el presidente fue una violación flagrante del secreto fiscal no sólo hacia las empresas, sino a las personas que aparecen en los documentos que compartió, documentos por los que incluso los funcionarios del Servicio de Administración Tributaria, del SAT, deben de guardar secrecía”,dijo en breve entrevista con El Sol de México.

De acuerdo con el también consultor financiero, el presidente habría violado el artículo 69 del Código Fiscal Federal en el que se establece que los servidores públicos deben guardar secrecía de los datos financieros de los que se hagan y que sean propiedad de terceros, salvo que les sea solicitada por una investigación judicial, laboral o similar.

“El personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de las disposiciones tributarias estará obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a las declaraciones y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación”, indica parte del artículo.

Las sanciones por este delito podrían ascender incluso a inhabilitación, pero en caso del presidente López Obrador, indicó, el fuero constitucional con el que cuenta lo protegerían de dejar el cargo de manera anticipada.

Hoy por la tarde, como lo adelantó en su conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador hizo público un documento de word sin membretar ni fuente en el que reveló presuntos datos y transacciones de la empresa High Tech Services en la que senadora es socia, así como Operación y Mantenimiento a Edificios Inteligentes, en la que su hija tiene la misma participación.

En dicho archivo, se aprecian operaciones realizadas por las empresas por un monto superior a los mil 400 millones de pesos, sin embargo, la mayoría de ellas serían con otros entes privados y no con la administración pública, por lo que no se pueden divulgar.

Al conocer de esto, la Xóchitl Gálvez respondió en su cuenta de Twitter, advirtiendo que denunciaría al presidente López Obrador.

“Ha violado con esto una serie de leyes y, por ello, procederé legalmente contra usted y quien resulte responsable. Me queda claro que ni contar sabe, eso explica el porqué de los sobre costos de sus obras. Dijo que mi empresa recibió más de mil 400 mdp del gobierno y según su propio documento no llegan ni a 80”, escribió.

Además, lo acusó de mantener una investigación activa en su contra derivado de sus aspiraciones presidenciales de cara a las elecciones de 2024.

“Sígale, no le tengo miedo, no hay nada que ocultar (…) Conmigo se topó con pared porque quien nada debe, nada teme. En el fondo lo único que demuestra es que no le gustan las personas que aspiramos a algo mejor, le molesta la superación personal y el progreso social. Lo bueno es que ya se va”, concluyó.