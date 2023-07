El de Palacio Nacional, mi obstáculo: Xóchitl Gálvez

El mayor obstáculo que enfrentará es el de Palacio Nacional, pues el Presidente no soportó que una persona saliera de último momento, afirmó la senadora panista Xóchitl Gálvez, quien busca ser la representante del Frente Amplio por México en la contienda de 2024.

En entrevista con El Sol de México, la empresaria hidalguense contó que no cuenta con auto blindado, pues desde hace 10 años su medio de transporte ha sido una bicicleta.

Te puede interesar: Xóchitl Gálvez denunciará a AMLO por atacarla en las mañaneras: no le tengo miedo

También reconoció el fenómeno que se desató en favor de su persona por la Xochitlmanía, pero aseguró que nada la hará perder el piso, porque su situación, sus raíces y vida no le permitirán que eso pase.

¿Cuál es el mayor obstáculo que enfrentas en este momento para tu aspiración presidencial?

Se la pasa diciendo que yo respondo a personajes a los que no respondo

Es el de Palacio Nacional, porque realmente dentro de los partidos he sido recibida superbién, con la sociedad, superbién y el único que está con toda la intención de descarrilarme, de denostarme, de difamarme, es el líder de Palacio Nacional (Andrés Manuel López Obrador).

No soportó que yo fuera una persona que saliera de último momento, se la pasa diciendo que yo respondo a personajes a los que no respondo. Me parece lamentable de su parte.

Si eso es lo único que hay en contra mía, pues que tranquilidad

Si eso es lo único que hay en contra mía, pues que tranquilidad, porque seguramente ya se dio cuenta que nunca he tomado un centavo indebido en la vida.

Gálvez asegura estar tranquila frente a cualquier acusación | Foto: Roberto Hernández /El Sol de México

¿Eso es lo que le duele más al Presidente de México?

Lo que le duele es que soy una persona del pueblo, a lo que él quiere llamarle pueblo, porque el pueblo para mi es todo México, donde caben los ricos, los pobres, los medianos, los muy ricos también, pero también los muy pobres, todos caben en lo que se llama pueblo, pero él quiere pensar que el pueblo son sus seguidores y yo creo que no.

Por eso dice que aunque yo venga de un pueblo, que sí reconoce que vengo del pueblo, qué malo que no acepte que habemos muchas personas que podemos de alguna manera aspirar a algo por nuestra capacidad y talento.

Siempre trato de no tener personas que todo el tiempo estén propiciando que yo piense que soy lo máximo

¿Xóchitl Gálvez no perderá el piso ante la responsabilidad que va a enfrentar?

Creo que a los 60 años de edad ya estás madura, ya no te mareas con cualquier cosa. Trato siempre de controlar el ego, siempre trato de no tener personas que todo el tiempo estén propiciando que yo piense que soy lo máximo, que lo estoy haciendo muy bien.

Tengo gente como Carmen que me ubica en mi realidad, que me dice qué está bien, qué está mal, qué hay que mejorar, y a eso siempre estoy dispuesta.

Cada 15 días que visito a mi hermana en la cárcel yo agarro y ubico mi realidad, ¿cuál ego? Ahí te tratan como una visitante más de una persona que está privada de su libertad. No te preocupes, porque eso me hace regresar cada 15 días al piso.

La candidata lleva 10 años como ciclista | Foto: Cortesía

Hay algo que preocupa, tu seguridad, porque como dices ya comienzas a enfrentar al Estado Mexicano ¿Qué dices a eso Xóchitl?

Pues sí. Como lo decía ayer, yo no traigo camioneta blindada, yo ando en mi bici, además en mi bici yo he andado desde mucho antes, tengo 10 años de ciclista, me encanta la bicicleta y hoy no estoy en condiciones de tener un vehículo blindado.

Quizá más adelante habría que ver si es necesario, pero yo no insulto a nadie, no le hago daño a nadie, yo lo único que quiero es que a este país le vaya mejor.

¿Cómo sentiste el apoyo desde el Partido Acción Nacional?

Como te diste cuenta, Santiago Creel es un panista de cepa y trae el apoyo de los diputados federales, el apoyo del panismo real que ha estado ahí desde hace muchos años, pero es normal. Santiago es panista, es un hombre que ha estado caminando con el PAN desde hace muchos años.

Santiago Creel es un panista de cepa y trae el apoyo de los diputados federales, el apoyo del panismo real que ha estado ahí desde hace muchos años

Curiosamente, los Xochitllovers que llegaron eran más como ciudadanos, eran gente que llegó por convocatoria propia, porque quisieron ir, no hubo un camión o alguien que los llevara y eso está padre también, complementa lo que trae el PAN.

¿El fenómeno de Xóchitl va a crecer? ¿Vas a requerir apoyo publicitario o no?

No creo mucho en los espectaculares, pero además no me late porque se gastan millones de pesos, prefiero recorrer el país, caminar, en los Whatsapp de la familia, donde se empieza a compartir mi nombre, mi historia. Prefiero irme por ahí y por el momento sólo le voy a apostar a lo que pueda hacer en las redes, lo que pueda hacer en calle. Y más adelante veremos qué opinan los especialistas.

Xóchitl Gálvez tiene que reunir 150 mil firmas para ser elegida como candidata | Foto: Roberto Hernández

¿Cómo percibes a los encuestadores serios que te empiezan a ver con buenos números?

Yo apenas tengo una semana que anuncié que iba, el pasado martes en la madrugada lo decidí, que también fue una sorpresa para mí.

Les cambié el juego a las corcholatas, yo aquí estoy, vamos a seguir chambeando y ya empezó el proceso interno. Quedar entre los que tengan las 150 mil firmas va a ser mi enfoque en los próximos días.

¿Detrás de ti se sumaron grandes políticos, académicos, pensadores, gente que apoya tu decisión?

Política Estoy consciente que enfrentaré al aparato del Estado: Xóchitl Gálvez tras registrarse como aspirante de FAM





Mucha gente conoce mi trayectoria, mi trabajo, mi lucha en pueblos indígenas. El Presidente no lo quiere reconocer, pero ahí están los resultados de muchos años.

➡️ Suscríbete a nuestro Newsletter y recibe las notas más relevantes en tu correo

¿Vas a insistirle al Presidente que te reciba para que dé una respuesta a tu demanda?

Ya le dije lo que tenía que decirle en ese video de Palacio Nacional, y ya será la autoridad competente que decida si procede o no en el juicio de revisión que se metió, pero tengo la impresión que pateó el bote y va para largo.